Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Veelerveen

VEELERVEEN – Vanmorgen organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Veelerveen. Hieronder het verslag met foto’s, gemaakt door Jan Bossen.

Op woensdag 26 februari was het vertrekpunt voor de wandeling van WandelenWerkt MFA Ons Noaberhoes in Veelerveen. Hier stond om 8.15 uur de koffie met koek weer klaar en konden de wandelaars, die zich vooraf hadden opgegeven, zich melden bij de wandelcoaches. En ook deze dag werd er weer in de drie bekende afstanden gewandeld, de 6, 8 en 10 km.

De groep voor 10 km vertrok om 9.15 uur richting de Noabersbadde, in de volksmond ook wel de Mercedesbrug genoemd. Dit in verband met zijn bijzondere vorm, lijkend op de ster in het logo van Mercedes. Op dit punt komen het Mussel Aa kanaal en het Ruiten Aa kanaal samen en gaan verder als het B. L. Tijdenskanaal. Langs dit kanaal ging de wandeling richting de Veelerveenster- of Spetsebrug. Bij deze brug staat een groot kunstwerk. Het vreemde aan dit kunstwerk is, dat waarschijnlijk niemand weet wie de maker van dit werk is en wat het voorstelt.



Langs dit kunstwerk ging het richting Poldert en Oude Veendijk. Poldert ontleent zijn naam, net als het bij Bourtange gelegen Pallert, aan Poel. Oftewel moerassige laagte. Via de Lammertsweg ging de wandeling weer richting de Veelerveensterweg en werd bij de Vlagtwedder sluis het Ruiten Aa kanaal overgestoken en ging het richting Vlagtwedde. Hierbij werd in de Weite ook de Voedingsleiding overgestoken.

Weite ontleent waarschijnlijk zijn naam aan het feit dat na de vervening een van de eerste en misschien ook wel belangrijkste gewassen het boekweit was. De voedingsleiding onderbreekt ter hoogte van het Vlagtwedder-Veldhuis de loop van de beek de Ruiten Aa en voert het overgrote deel van het water van de Ruiten Aa naar het Ruiten Aa kanaal. In 2006 waren er plannen om de knip in de beek ongedaan te maken en tussen de Ruiten Aa en de voedingsleiding een kraantje te plaatsen. Onlangs is er ter hoogte van de knip een geheel nieuwe stuw gerealiseerd. Waarschijnlijk een alternatief voor een kraantje?

In Vlagtwedde aangekomen ging het via de Oostersingel en de Boermarke richting Lanesloot. En hier ging het langs de plek waar het zeepaardje van Henk Bleker lange tijd heeft gestaan. Het dorp Vlagtwedde kreeg dit beeld in 2011 aangeboden door Greenpeace omdat het de woonplaats was van Henk Bleker, staatssecretaris met o.a. visserij in zijn portefeuille. Greenpeace wilde met deze ludieke actie aandacht vragen om de Noordzee gezond te houden/maken. Er werden in dat jaar belangrijke stappen gezet in de hervorming van het visserijbeleid. Bleker kon deze actie wel waarderen, maar had geen belang bij het beeld. De gemeente Vlagtwedde heeft het jarenlang opgeslagen in de Barlage, maar de tand des tijds is nu toch duidelijk zichtbaar.

Langs het Mussel Aa kanaal ging de wandeling toen weer richting de Noabersbadde en vervolgens naar Ons Noaberhoes. Daar stond zoals gebruikelijk voor de liefhebbers de soep met broodjes weer te wachten.

Jan Bossen