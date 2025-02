Zaterdag 8 maart damtoernooi voor jeugdspelers in Winschoten

WINSCHOTEN – Zaterdagmiddag 8 maart staat om 13:30 uur de 4e regio Cup voor jeugdspelers op de wedstrijdkalender van de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) waarbij het theatercafé van Cultuurhuis De Klinker in Winschoten fungeert als decor. Dit is overigens een samenwerkingsverband tussen Cultuurhuis De Klinker in Winschoten, bibliotheek Winschoten en de plaatselijke damclub.

Naar verwachting nemen 8 maart zo’n 60 tot 80 jeugdige dammertjes deel aan deze regio-cup met deelname uit Grambergen, Dedemsvaart, Hoogeveen, Hijken, Beilen, Rinsumageest, Leek, Groningen en Winschoten. De deelnemers worden ondertussen door de Rik Smit als coördinator van de regio-cup toernooien ondergebracht in groepjes van 8 spelers. Alleen groep 1 bestaat uit 6 spelers met de hoogste speelsterkte. Bij groep 1 wordt dan gespeeld met de digitale klok en daaraan gekoppeld een speeltempo van “Fischer 10 + 5”. De groepen worden geassisteerd door zogenaamde “tafelarbiters”, die tevens de score bijhouden.

Na het opmaken van de eindstand ontvangen de nummer 1, 2 en 3 uit elke groep een beker. De speler met individueel de hoogste score mag de wisselbeker in de bekerkast zetten tot de volgende regio cup in Gramsbergen op zaterdag 19 april. In Winschoten zorgt de plaatselijke damclub voor speelruimte, borden/schijven en klokken. Vervolgens worden de prijzen verzorgd door het overkoepelend orgaan “Jeugddammen Noord”. Liefhebbers in de regio Oost-Groningen die 8 maart willen deelnemen aan de 4e Regio-Cup in Winschoten, kunnen zich melden bij Johan Tuenter, mailadres: johantuenter55@gmail.com of Geert Lubberink, mail: geertlubberink@gmail.com

Drentse Dambond

Om de damsport onder de jeugd van grofweg 6 t/m 19 jaar te stimuleren is de Drentse Dambond (DDB) eind vorige eeuw gestart met de zogenaamd DDB-cup voor jeugddammers. Deze laagdrempelige toernooien zijn tegenwoordig flink in trek bij de jongelui. Begin deze eeuw is deze succesformule eveneens uitgerold voor de provincies Groningen, Friesland, en de regio Dedemsvaart/Gramsbergen en is tevens de naam gewijzigd in Regio-Cup. De Regio-Cup toernooien omvatten gemiddeld een cyclus van 5 toernooien. Daarnaast kunnen de jeugdige dammers nog deelnemen aan scholendamtoernooien voor basisscholen en provinciale kampioenschappen.

Geert Lubberink