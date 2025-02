Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 27 februari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BEWOLKT EN REGEN | ZON KOMT TERUG

De zon laat het vandaag grotendeels afweten want er is veel bewolking en door-de-dag-heen valt er af en toe regen. Een enkele hagelbui is ook mogelijk en de maximumtemperatuur is ongeveer 7 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten, vanavond wordt die windrichting veranderlijk.

Vannacht komt de wind uit het noorden maar er verandert niet veel: de minimumtemperatuur voor vannacht is 3 graden. Morgen begint nog met enkele buien en veel bewolking, in de middag en avond is het droog en langzaam klaart het dan op. Maximum morgen opnieuw rond 7 graden en dan een matige nóórdenwind: windkracht 3 tot 4.

Zaterdag wordt het ook zo’n 7 graden en dan wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Zondag is er eerst kans op mist en nevel, maar de middag zal vrij zonnig zijn. Maximum ook zondag rond een graad of 7, minima dit weekend tussen 0 en 3 graden. Na het weekend blijft het vrijwel droog en wordt het ietsje zachter, maar er komt dan weer iets meer bewolking.