De meest autismevriendelijke vrijetijdslocaties van 2025 zijn…

MUNTENDAM – Stichting Uit met Autisme zal dit jaar voor het eerst de Uit met Autisme Awards uitreiken. De prijzen gaan naar de meest autismevriendelijke vrijetijdslocaties in de categorieën: Dierenparken, musea, attractieparken en speelparken of kleine attractieparken. De genomineerde locaties zijn het meest ver ontwikkeld op het gebied van faciliteiten voor mensen met autisme om autonoom en zelfstandig hun ontspanning te vinden op een locatie. Het doel van de Uit met Autisme Awards is het stimuleren van een autismevriendelijkere vrijetijdsbesteding. De genomineerden van de awards zijn hier al ver in ontwikkeld op basis van hun categorie.

Scores reviews versus weging Uit met Autisme Awards

De reviews van Stichting Uit met Autisme en het beoordelingsformulier gaan in essentie om hoe prikkelarm (of -rijk) een locatie is. Dit is een andere weging dan autismevriendelijkheid.

Bij autismevriendelijkheid wordt er gelet op de mogelijkheden die een locatie biedt om de locatie autonoom te kunnen bezoeken en waar keuzes om wel of niet blootgesteld te worden aan prikkels voorop staat. Zo is er bekeken of er plekken zijn waar je je kunt terugtrekken, zoals een ontprikkelruimte en of een locatie bekend is met een hulpmiddel zoals de Autipas. Daarnaast werd er bijvoorbeeld gekeken naar de mogelijkheid om in attractieparken, via een prikkelarme wachtrij te wachten op je beurt.

Hier is een weging in gemaakt, waar de genomineerden uit zijn voortgekomen. Dit betekent ook dat locaties die niet per se prikkelarm zijn, toch genomineerd kunnen worden voor de Uit met Autisme Awards. Locaties die overprikkelend scoorden, werden wel uitgesloten van deelname.

Publieksprijs

Naast de vier juryprijzen wordt er tevens een publieksprijs uitgereikt. Dit kan ook een locatie zijn die niet in de lijst van genomineerden staat. Het stemmen voor de publieksprijs kan vanaf Wereld Autismedag (2 april 2025). Het stemmen kan tot 10 juni 2025, de start van de Neurodiversity Pride Week. Onder de stemmers van de publieksprijs worden prijzen verloot die uiterlijk op de Wereld Autismedag bekend worden gemaakt. Stemmen kan via www.uitmetautismeawards.eu.

Prijsuitreiking

Er is voor gekozen om de prijsuitreiking niet statisch op een podium uit te reiken, maar te overhandigen op de locaties. In principe zal de uitreiking plaatsvinden op de Neurodiversity Pride Day, op 16 juni 2025. Echter, als de afstanden te groot zijn om op één dag te overbruggen binnen de openingstijden, is er een inloopdag gepland op 15 juni 2025. Via de Prikkelarme Uit Agenda en de website van Neurodiversity Foundation zal bekend worden gemaakt wie de winnaars worden, zodat mensen met een neurodiverse achtergrond elkaar kunnen ontmoeten en deze bijzondere dag kunnen vieren. We zullen later meer details hierover bekend maken.

Genomineerden

De genomineerden door de jury, zijn verdeeld in vier categorieën:

Meest autismevriendelijke attractiepark

De Efteling (Kaatsheuvel)

Toverland (Sevenum)

Attractiepark Slagharen

Avonturenpark Hellendoorn

Meest autismevriendelijke dierentuin

Burgers’ Zoo (Arnhem)

Dierenpark Hoenderdaell (Anna Paulowna)

AquaZoo Leeuwarden

Tierpark Nordhorn (Duitsland)

Wonderwereld Ter Apel

Zee Aquarium Bergen aan Zee

Meest autismevriendelijke speelpark of klein attractiepark

Speelpark Sprookjeshof (Zuidlaren)

Attractiepark Dippie Doe (Best)

Attractiepark Drouwenerzand (Drouwen)

Avonturenboerderij Molenwaard (Groot-Ammers)

Familiepark Nienoord (Leek)

Meest autismevriendelijke museum

Nederlands Zuivelmuseum (Wapenveld)

Nederlands Openluchtmuseum (Arnhem)

Nederlands Spoorwegmuseum (Utrecht)

Veenpark (Barger-Compascuum)

Universiteitsmuseum Utrecht en de Oude Hortus (Utrecht)

Eise Eisinga Planetarium (Franeker)

Fluweelgrot en Kasteelruïne (Valkenburg)

De Wemme (Zuidwolde)

Het Palthehuis (Oldenzaal)

Romano Sandee