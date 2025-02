Dé Noordelijke Banenbeurs: 125 topbedrijven en 50.000 vacatures voor carrièreswitchers en werkzoekenden!

GRONINGEN – Ben jij op zoek naar een nieuwe baan? Wil jij jouw professionele carrière een boost geven? Kom dan op vrijdag 14 of zaterdag 15 maart naar de negende editie van Dé Noordelijke Banenbeurs in Martiniplaza Groningen. Dé Noordelijke Banenbeurs biedt jou een unieke kans om nieuwe carrièremogelijkheden, banen en opleidingen te ontdekken. Met ruim 125 bedrijven die meer dan 50.000 vacatures aanbieden maak je in een gezellige en informele sfeer snel contact met werkgevers. Werkgevers zijn speciaal op zoek naar jou, helemáál in deze tijd.

Baanbrekende beroepen

Dé Noordelijke Banenbeurs is dé plek om innovatieve beroepen, toonaangevende werkgevers en volop carrièrekansen te ontdekken. Of je nu een passie hebt voor techniek, zorg, onderwijs, ICT of een andere sector, hier vind je volop mogelijkheden om jouw toekomstige carrière vorm te geven.

Groei in cybersecurity en de energietransitie

De arbeidsmarkt verandert razendsnel! Ontdek welke nieuwe beroepen opkomen in sectoren zoals cybersecurity, energietransitie en verduurzaming. Leer welke vaardigheden en kennis nodig zijn om mee te groeien in deze snel veranderende werkvelden.

Netwerken in een ontspannen sfeer

Op Dé Noordelijke Banenbeurs ontmoet je werkgevers in een toegankelijke en informele setting. Werkgevers zijn actief op zoek naar talent – misschien wel naar jou! Met ruim 125 bedrijven uit diverse sectoren is dit hét moment om in gesprek te gaan en jouw volgende stap te zetten.

Voor starters én ervaren professionals

Of je nu net je carrière begint, een ervaren professional bent of nadenkt over een carrièreswitch, op Dé Noordelijke Banenbeurs vind je volop kansen. Werkgevers bieden functies op alle niveaus, zodat jij dé baan kunt vinden die bij jou past.

Bijscholen of omscholen? Ontdek de mogelijkheden!

Dé Noordelijke Banenbeurs biedt meer dan alleen nieuwe banen en carrièremogelijkheden. Het is ook dé plek om mogelijkheden voor bij- en omscholing te onderzoeken. Diverse bekende onderwijsinstellingen presenteren hun opleidingen en trainingen, waardoor jij jouw vaardigheden kunt uitbreiden en nieuwe carrièrekansen kunt verkennen.

Programma 2025

– Speednetwerken – Ontmoet in korte tijd verschillende werkgevers.

– Flight Tours – Ontdek bedrijven uit verschillende sectoren die een elevatorpitch geven.

– Lezingen & workshops – Laat je inspireren door experts en professionals.

– Activiteiten op de stands – Doe mee aan interactieve sessies bij de stands

– CV-check & social media scan – Optimaliseer je profiel en vergroot je kansen.

– Loopbaancoaching – Krijg persoonlijk advies voor jouw carrière.

– Solliciteren met AI – Leer hoe AI je sollicitatieproces kan versterken.

Mis deze kans niet om jouw carrière een boost te geven!

Kom langs in Martiniplaza Groningen en ontdek welke carrièrekansen er voor jou liggen.

Openingstijden van Dé Noordelijke Banenbeurs 2025:

Vrijdag 14 maart van 10:00 tot 17:00 uur

Zaterdag 15 maart van 10:00 tot 17:00 uur

Entree is gratis en aanmelden is niet nodig.

Kijk voor meer informatie op: www.denoordelijkebanenbeurs.nl

Dirk Drent