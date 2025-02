Jan Pomp (85) speelt nog elke week twee uur Pickleball

FINSTERWOLDE – Bij Pickleball Oldambt in Finsterwolde wordt op 29 februari een mijlpaal in de geschiedenis bereikt. Jan Pomp uit Beerta wordt dan het oudste spelende lid van Nederland.

Wij willen hem dan ook graag in het zonnetje zetten met het behalen van zijn 85e verjaardag. Jan is iedere donderdagavond van de partij en speelt ondanks zijn leeftijd, onafgebroken 2 uur Pickleball. Hij is onze topper!

Pickleball is een combinatie van badminton, tafeltennis en tennis, het is eenvoudiger en toegankelijker dan andere racketsporten. Bij de traditionele racketsporten moet je eigenlijk vanaf jong beginnen om de bal fatsoenlijk over het net te krijgen, bij Pickleball kun je zonder achtergrond direct een leuk potje spelen. Deze snel groeiende racketsport is komen overwaaien vanuit Amerika, is zeer laagdrempelig en er wordt in dubbels gespeeld waardoor het een hele gezellige en sociaal bezigheid is.

Er wordt elke donderdagavond tussen19 uur tot 21 uur in de sporthal van MFC De Hardenberg in Finsterwolde gespeeld. Paddles en ballen zijn aanwezig, je hoeft alleen maar sportkleding en sportschoen mee te nemen. Voor meer info: Harry van Boven, 0612702363, Facebook: PBV Oldambt of kijk op ttv.oldambt.nl



Op de foto: Sarah ons jongste lid 21 jaar en Jan ons oudste lid 85 jaar)

Ingezonden door Harry van Boven