Lezing over vrouwen in de literatuur door Manuel Claasen

STADSKANAAL – Op zondagmiddag 9 maart houdt Manuel Claasen zijn inmiddels jaarlijkse lezing in het kader van de zondagmiddagactiviteiten van het Streekhistorisch Centrum. Deze keer staat zijn lezing in het teken van de Internationale Vrouwendag op 8 maart en richt hij zich op vrouwen in de literatuur.

In het kader van de Internationale vrouwendag zal Manuel Claasen stilstaan bij de rol die vrouwen speelden in verhalen uit vroeger eeuwen. Hierbij gaat hij uit van de vraag: “Komen vrouwen voor als hoofdfiguur, als schrijver of zelfs beide?”

Manuel bespreekt enige literaire werken uit de tijd van de Middeleeuwen tot de 18e eeuw, met vrouwen als prominente figuren. Het belooft weer een boeiende en onderhoudende lezing te worden.

Manuel Claasen (Oostzaan 1939) is neerlandicus en beeldend kunstenaar. Naast zijn werk als beeldend kunstenaar houdt hij zich bezig met schrijven, musiceren (diverse blokfluiten) en het van tijd tot tijd houden van lezingen en/of voordrachten

De lezing begint om 14.30 uur. Reserveren kan via info@streekhistorischcentrum.nl of tijdens kantooruren via 0599-612649. De lezing vindt plaats in de bibliotheek van Stadskanaal aan de Continentenlaan 2.

Helen Kämink