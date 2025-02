Politie zoekt getuigen van afvaldumpingen in Zuidoost-Drenthe

EMMEN, NIEUW -DORDRECHT – Aan de Zandzoom in Emmen en de Eerste Boerwijk Wz in Nieuw-Dordrecht zijn op woensdag 26 februari meer dan 20 vaten aangetroffen. In de vaten zaten vloeistoffen en vermoedelijk gaat het om drugsafval. Twee weken eerder werden aan de Wienbargsteeg in Erm ook al 20 gedumpte jerrycans ontdekt. De politie is op zoek naar getuigen en informatie over de afvaldumpingen.

Op woensdag 26 februari kreeg de politie een melding over een afvaldumping bij Emmen. Aan de Zandzoom lagen langs de weg zo’n 9 jerrycans en vaten verspreid. De vaten zijn waarschijnlijk dinsdagavond of in de nacht van dinsdag op woensdag gedumpt. Diezelfde dag werden ook in Nieuw-Dordrecht jerrycans gevonden aan de Eerste Boerwijk Wz. Ook daar lagen meer dan 10 vaten verspreid langs de weg. Mogelijk zijn de jerrycans dus vanuit een rijdend voertuig aan de weg gedumpt.

Onderzoek dumpingen

De politie heeft monsters genomen van de aangetroffen vaten en de Landelijke Forensische Opsporing doet onderzoek naar de inhoud. Vermoedelijk gaat het om drugsafval. Het dumpen van drugsafval kan zeer gevaarlijk zijn voor de omgeving. De grond waarop drugsafval gedumpt wordt, kan bijvoorbeeld ernstig vervuild raken als de vloeistoffen uit de vaten lekken. Dat kan vergaande gevolgen hebben voor de natuur en dieren die in het gebied leven, maar ook voor mensen. De weg aan de Zandzoom is bijvoorbeeld omringt door akkerland.

Dumping Erm

Twee weken voor de dumpingen in Emmen en Nieuw-Dordrecht werd ook al een dumping ontdekt in Erm. Daar werden op woensdag 12 februari zo’n 20 blauwe jerrycans gevonden aan de Wienbargsteeg. Ook hier ging het vermoedelijk om drugsafval. De politie onderzoekt of de dumping in Erm, Emmen en Nieuw-Dordrecht iets met elkaar te maken hebben en is daarom opzoek naar informatie en getuigen.

Informatie en getuigen

Heeft u informatie over de afvaldumpingen aan de Zandzoom in Emmen, de Eerste Boerwijk Wz in Nieuw-Dordrecht, of de Wienbargsteeg in Erm? Heeft u mogelijk iets verdachts gezien? Of een opvallend voertuig zien rijden in de omgeving? Of heeft u andere informatie dat het onderzoek zou kunnen helpen. Dan komt de politie graag met u in contact. Dat kan via 0900-8844. U kunt uw informatie ook anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem op 0800 – 7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.

Signalen van een drugslab

Drugsafval is chemisch restmateriaal wat overblijft na de productie van synthetische drugs in illegale drugslabs. Drugslabs kunnen zeer gevaarlijk zijn voor de omgeving. Een drugslab kan bijvoorbeeld te herkennen zijn aan:

Afgeplakte of geblindeerde ramen en deuren

Een zoete chemische, anijsachtige geur

Het aan en afrijden van voertuigen op ongebruikelijke tijdstippen

De aanwezigheid van jerrycans of tonnen

Kijk voor meer informatie ook eens op houdmisdaaduitjebuurt.nl. Herkent u signalen van een drugslab? Neem contact op met de politie via 0900-8844, of in geval van spoed via 112.

Politie Drenthe