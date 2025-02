VRIESCHELOO – Op dinsdagavond 3 december 2024 werd door vier medewerkers van Prolander het schetsontwerp voor de inrichting van diverse landbouwpercelen aan de zuidzijde van Vriescheloo gepresenteerd in dorpshuis ’t Ganzenust. In opdracht van de provincie Groningen wordt hier in het kader van de Bossenstrategie bos aangeplant. Circa 50 bewoners van het dorp lieten zich voorlichten over de inrichtingsplannen en konden middels tipformulieren hun ideeën en opmerkingen achterlaten. Op de plannen werd over het algemeen positief gereageerd.

Het schetsontwerp

Het gebied bevindt zich tussen de Koeweg en gedeeltelijk de watergang Bangmaker en is 14 hectare groot. Het ontwerp is gebaseerd op een aantal uitgangspunten, waaronder de aanplant van inheemse vegetatie, streekeigen en rekening houdend met de bodem en ondergrond (drogere soorten op de hoger gelegen zandige bodems; nattere soorten in het lager gelegen beekdalrelict). Het vergroten van de biodiversiteit, door het aanleggen en inplanten van onder andere kruidenrijke bosranden en besdragende struiken. De toegankelijkheid wordt gecreëerd middels gemaaide graspaden en een bruggetje over de Bangmaker. Twee open plekken in het bos markeren de situering van oude huisplaatsen; een cultuurhistorische knipoog naar het verleden. Onderzocht wordt nog in hoeverre en op welke wijze de laagte in de zuidoosthoek kan worden hersteld als watervoerend element landschapselement (slenk).

Procedure en vervolg

Op basis van de aanbevelingen uit de tipformulieren wordt het concept-inrichtingsplan aangepast en definitief gemaakt. De meeste opmerkingen betroffen het al dan niet toelaten van honden in het gebied, beheer en ongewenste aanplant van bepaalde struiken. Het definitief ontwerp wordt gepubliceerd op de website van Prolander.

Het definitieve inrichtingsplan wordt omgezet naar een soortenlijst met de daarbij horende hoeveelheden. De onderzoeken die nodig zijn voor de vergunningen aanvraag worden uitgevoerd. Wanneer dit allemaal definitief is, worden de vergunningen aangevraagd. Onderdeel van deze vergunning is het wijzigingen van de bestemming agrarisch naar natuur.

Start aanplant bos

Naar verwachting start de aanleg van het bos in het vierde kwartaal van 2025 of het eerste kwartaal van 2026. Deze planning hangt natuurlijk af van de vergunningenprocedure. De jonge aanplant zal worden beschermd tegen vraat met een hekwerk.

Bron en foto’s: Prolander