Bevrijdingswandeling Westerwolde met live-muziek bij 80 jaar bevrijding 

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 28 februari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG EEN PAAR BUITJES | ZON KOMT TERUG

De wind is gedraaid naar het noorden en dat geeft een vrij koude vrijdag met temperaturen tussen 4 en 7 graden. Maar helemaal droog is het nog niet want er kan soms wat lichte regen of een klein buitje vallen. Pas laat vanmiddag en vanavond is het helemaal droog en dan komen er ook bredere opklaringen.

Vannacht is het meest helder en rustig met de vorming van een paar mistbanken. De minimumtemperatuur komt uit tussen 0 en 2 graden, met plaatselijk vorst aan de grond en op de auto.

Morgen breidt een hogedrukgebied zich van Engeland uit naar ons en dat geeft vrij zonnig weer met wat stapelwolken, maximumtemperatuur rond 7 graden en een zwakke tot matige wind uit noord tot noordoost.

Zondag is het ongeveer hetzelfde en ook na het weekend zijn er nog zonnige perioden. Dan gaat de temperatuur omhoog tot ca. 10 graden.