Jongste twee olifanten WILDLANDS gevaccineerd tegen herpes

EMMEN – Twee olifantenstieren van 6 jaar oud zijn in WILDLANDS Adventure Zoo Emmen gevaccineerd tegen het voor olifanten zo gevaarlijke olifantenherpesvirus. Dit is een laatste, zeer belangrijke, stap in het wetenschappelijk onderzoek naar een vaccin tegen elephant endotheliotropic herpesvirus (EEHV) door de Universiteit Utrecht, faculteit Diergeneeskunde. Dit virus zorgt al jarenlang voor hoge sterftecijfers onder jonge olifanten wereldwijd, zowel in dierenparken als in de landen van herkomst.De olifantenkudde in WILDLANDS verloor eind vorig jaar een kalf van ruim één jaar en een driejarig stiertje aan olifantenherpes.

Als eerste stap werden in december vorig jaar zes volwassen olifanten gevaccineerd met het vaccin, ontwikkeld door de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Gelukkig bleek geen van de olifanten last te krijgen van het vaccin. Als volgende stap zijn nu jonge olifanten die amper tot geen antistoffen tegen het olifantenherpesvirus hebben – en dus risico lopen om ernstig ziek te worden bij een infectie – gevaccineerd. In Nederland hebben olifanten van onder andere Diergaarde Blijdorp en WILDLANDS het vaccin ontvangen. De gevaccineerde olifanten worden langere tijd gevolgd om te kijken of ze genoeg antistoffen maken tegen het virus én of deze antistoffen uiteindelijk ook beschermen tegen de ziekte. Mocht dat zo zijn, zullen er in de toekomst geen Aziatische olifanten meer hoeven te overlijden aan deze meest gevaarlijke variant van het olifantenherpesvirus.

WILDLANDS is verheugd met de start van de volgende fase van het onderzoek naar olifantenherpes. Het onderzoek, waarin het dierenpark in Emmen al jaren veterinaire ondersteuning biedt, is van groot belang voor het soortbehoud en het welzijn van olifanten. Job Stumpel, dierenarts van WILDLANDS: “Na het verlies van onze twee jongste olifantenkalfjes aan herpes zijn we blij dat we deze stap kunnen maken. We hopen op een succesvolle uitkomst, zodat dit Nederlandse onderzoek uiteindelijk leidt tot het wereldwijd gebruiken van het vaccin.”

WILDLANDS blijft zich inzetten voor dit belangrijke onderzoek en hoopt dat de resultaten bijdragen aan de gezondheid van olifanten in dierenparken en van de soort als geheel. Via de stichting Wildlands Natuur en Educatie Fonds biedt WILDLANDS ieder jaar financiële steun ten behoeve van het onderzoek.

WILDLANDS