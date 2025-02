Leerlingen klas twee Winkler Prins presenteren Project Eigen Omgeving

VEENDAM – Begin november gingen leerlingen van de heterogene onderbouw (klas 2) van Winkler Prins met het project Eigen Omgeving van start. Ze onderzochten hoe ze hun leefomgeving kunnen verbeteren en kregen hierbij een inspirerende introductie van burgemeester Annelies Pleyte en wethouder Bert Wierenga. De leerlingen presenteerden vandaag in het gemeentehuis hun projecten.

Tijdens het project werden de leerlingen, verdeeld in groepjes, uitgedaagd om vijf verschillende locaties in Veendam te onderzoeken. Deze locaties waren geselecteerd in overleg met de gemeente. Een van de opdrachten betrof de locatie van de parkeerplaats Kerkplein. Hoe kan het plein wat meer sfeer en gezelligheid krijgen is een onderzoeksvraag. Een andere opdracht richtte zich op het verminderen van zwerfafval in het centrum van Veendam. Daarnaast werd er gekeken naar oplossingen om de overlast op het schoolplein van Winkler Prins, tussen de gebouwen aan de Raadsgildenlaan 1 en 7, te verminderen. De leerlingen gingen naast literatuuronderzoek, locatieonderzoek, enquêtes ook interviews uitvoeren. Vervolgens werkten zij hun bevindingen uit in een maquette of posterpresentatie.

Bron en foto’s: Peter Panneman