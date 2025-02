Livestream viering Aswoensdag van Parochie Heilig Kruis

MUSSELKANAAL – Op woensdag 5 maart 2025 viert de Rooms-Katholieke kerk Aswoensdag. Aswoensdag is de is de start van de 40-dagentijd, de vastentijd ter voorbereiding op het Paasfeest.



De RK-parochie ‘Heilig Kruis Kanaalstreek’ zal Aswoensdag vieren in de st. Antonius van Padua kerk te Musselkanaal. De viering begint om 19.00u en is ook live te volgen via de facebookpagina van de parochie of via YouTubecom/@heiligkruisparochie.



Meer informatie is te vinden op de website van de parochie heiligkruisparochie.nl

Johan Wijnands