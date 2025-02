Provincie maakt nieuwe Omgevingsvisie: Dit wordt Groningen

GRONINGEN – Wat zijn de locaties in onze provincie om te wonen, werken en recreëren? Waar is ruimte voor bedrijven, natuur of landbouw, wegen en fietspaden? En hoe beschermen we ons erfgoed en landschap? Dit staat in de nieuwe concept Omgevingsvisie ‘Dit wordt Groningen’. Hierin worden de plannen van de provincie tot 2050 omschreven. Inwoners, medeoverheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties dachten de afgelopen maanden mee over de nieuwe Omgevingsvisie.

Er komen veel vragen die een beroep doen op de ruimte. Denk aan het bouwen van woningen en bedrijven of de aanleg van natuur. Omdat de ruimte in Groningen beperkt is, vraagt dit om duidelijke keuzes van de provincie voor de lange termijn. Uitgangspunt hierbij is dat er veel mogelijk is maar niet overal.



Bram Schmaal (gedeputeerde Ruimtelijke Ordening): “Een omgevingsvisie is niet een document dat je in een aantal weken maakt. Gemeenten en andere stakeholders hebben hier samen met ons lang aan gewerkt. Een mooi proces wat de samenwerking onderling heeft verstevigd met als resultaat een Omgevingsvisie van ons allemaal”.



Wonen

We werken aan een aantrekkelijke, gezonde en bereikbare woon- en leefomgeving. Dat betekent dat we onderzoeken waar we huizen kunnen bouwen of bestaande huizen slopen en herbouwen. Daarbij kijken we ook hoe we de straat of wijk kunnen verbeteren. Gemeenten krijgen meer ruimte voor wonen in het buitengebied. Dit kan bijvoorbeeld door huizen aan de rand van een dorp of stad te bouwen, een boerderij om te bouwen tot appartementen of een tweede woning op een erf. Hierdoor komen er meer woningen, karakteristieke panden blijven behouden en leegstand wordt voorkomen.



Bedrijven

We willen de economie stimuleren, onder andere door bestaande gebouwen te verduurzamen en bedrijventerreinen voor te bereiden op de wensen van de toekomst. We kiezen voor vijf locaties waar hele grote bedrijven een plek kunnen krijgen. Dat zijn bedrijven met een oppervlakte van meer dan 10 hectare.

Landbouw, natuur en landschap

Groningen blijft een landbouwprovincie. Bij economische ontwikkelingen kijken we hoe we landbouw kunnen combineren met natuur, ons karakteristieke Groninger landschap en recreatie. Bij grote ruimtelijke plannen willen we tegelijkertijd investeren in het landschap.



Volgende stappen

Als Provinciale Staten een besluit hebben genomen over de Omgevingsvisie, wordt het document ter inzage gelegd. Groningers hebben dan zes weken de tijd om te reageren op de inhoud. De reacties die worden ontvangen nemen we, waar mogelijk, mee in het uiteindelijke document. Naar verwachting stellen Provinciale Staten de definitieve versie van de Omgevingsvisie in de tweede helft van dit jaar vast.

Provincie Groningen