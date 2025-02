Winschoten Uitgelicht, een wandeltocht van vijf kilometer langs prachtig verlichte highlights van Winschoten

WINSCHOTEN – Er zijn in Winschoten vele parels te vinden. Die worden op vrijdagavond 21 maart letterlijk in de schijnwerpers gezet tijdens het wandelevenement Winschoten Uitgelicht, een wandeltocht van vijf kilometer langs Winschoter highlights. “Wij willen duidelijk laten zien wat voor moois Winschoten zoal te bieden heeft”, zeggen Jos Scholtens en Joost Smits van de organiserende serviceclub Round Table 41. De opbrengst van deze georganiseerde wandeling gaat naar goede doelen in de regio Oldambt.

De tocht voert de wandelaars langs een twaalftal bijzondere locaties, die dankzij evenzovele sponsors voor de gelegenheid fraai verlicht zijn. De in magische sferen verlichte locaties zijn onder meer het Stadhuis, de Marktpleinkerk, De Klinker en molen De Volharding. De wandelaars krijgen van elk van deze gebouwen een QR-code, waarmee zij een toelichting kunnen downloaden met allerlei informatie over de betreffende highlight, samengesteld door stichting Oud Winschoten.

Wandeltocht Winschoten Uitgelicht voert deels over de gloednieuwe Rozenroute, die ter gelegenheid van Winschoten 200 op 15 april wordt geopend. De Rozenroute laat de geschiedenis en toekomst van Winschoten zien en horen in twee wandelingen: een traditioneel-museale en een een innovatieve theatrale docuroute annex ‘podwalk’.

Tijdens Winschoten Uitgelicht krijgen de wandelaars alvast een sneak preview van deze route. Hetzelfde geldt voor het Dichterspark in ontwikkeling, eveneens ter gelegenheid van Winschoten 200. Het Dichterspark op een terrein rond de Stadsgracht en het gebouw van de voormalige Winschoter Courant wordt als startpunt van de Rozenroute getransformeerd tot een verrassende groene en culturele oase: muur- en wandkunst, gedichtenzuilen, kleinkunstpodium en ledscreens. “We kregen en krijgen bij de organisatie alle medewerking van de gemeente Oldambt, die ons op waardevolle wijze ondersteunt bij de organisatie”, zegt Smits.

De wandelroute Winschoten Uitgelicht gaat van start bij het nieuwe restaurant Mood, gevestigd in het paviljoen in het Rosarium. Daar krijgen de deelnemers een kopje koffie of thee. Ook onderweg bij Brasserie Pand 147 krijgen ze nog wat lekkers. De wandeling begint om 20.00 uur, als het al schemerig is, zodat de verlichte highlights goed tot hun recht komen. Het aantal deelnemers is beperkt en vol is vol. Opgave kan via de website www.rt41.nl .

Ten Have Tekst