Een ontroerend verhaal over eenzaamheid en liefde naar het boek van Nanne Tepper in vanBeresteyn

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 1 maart 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG VRIJ VEEL BEWOLKING | HIERNA MEER ZON

Het is vandaag allemaal nog redelijk bewolkt met maar weinig opklaringen. Maar een deel van de bewolking zal oplossen en vanmiddag mogen we dan ook enkele zonnige perioden verwachten. Er staat een zwakke wind uit het noorden tot noordoosten en de maximumtemperatuur is 7 graden.

Vannacht is er ook maar heel weinig wind en er kan op veel plaatsen nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur voor vannacht ligt rond het vriespunt. Morgen is de ochtend mogelijk grijs en bewolkt, maar er is al wat zon en morgenmiddag lijkt het vrij zonnig te worden. Maximum morgen rond 8 graden en vrjiwel geen wind.

Ná dit weekend blijft het heel rustig, met maandag en dinsdag kans op mist maar ook flinke zonnige perioden. Ook daarna staat de zon er een paar dagen goed op. Middagtemperatuur maandag rond 9 graden en daarna maxima van 10 tot 13 graden. Met de zon erbij zal het rond het midden van de week dan ook vrij zacht zijn.