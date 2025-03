Westerwolde gaat op bezoek bij nummer laatst: Eext

VLAGTWEDDE, EEXT – Gelet op de huidige stand op de ranglijst en de uitslag van de eerste wedstrijd dit seizoen tussen de opponenten zou je gemakkelijk kunnen constateren dat het voor Westerwolde mogelijk moet zijn de punten komende zondagmiddag mee terug te nemen naar Vlagtwedde. Maar omdat Eext dit seizoen nog geen wedstrijd winnend wist af te sluiten, komt het moment dat dat wel gebeurt natuurlijk steeds dichterbij. Voor Westerwolde dus zaak om de tegenstander in de eerste wedstrijd na een kleine tussenstop niet te onderschatten. En met die gedachte moet het mogelijk zijn om met het positieve gevoel vanuit de laatste competitiewedstrijd tegen Engelbert in Eext een zo optimaal mogelijk resultaat te bewerkstelligen

Eext staat dus op de laatste plaats in de vierde klasse B. Van de dertien gespeelde wedstrijden wist men er tot dusver twee gelijk te spelen; de rest van de wedstrijden werd met een nederlaag afgesloten. Het doelsaldo van de mannen van trainer Herman Bats (die voor het derde jaar aan het roer staat bij Eext) is 16 – 45.

Mede door de prima overwinning op zondag 9 februari in eigen huis tegen Engelbert (2 – 0), staat Westerwolde nog steeds op de vijfde plaats in de tussenstand. De ploeg van captain Rudolf Riks heeft uit de tot nu toe veertien gespeelde wedstrijden 23 punten weten te behalen. Het doelsaldo van de Vlagtwedders is nog steeds positief met 34 doelpunten voor en 25 tegen. Een overwinning in en tegen Eext kan er dus voor zorgen dat een plaats aan de bovenkant van de middenmoot gewaarborgd blijft.

Scheidsrechter bij Eext – Westerwolde is dhr. J.G. May uit Groningen. De wedstrijd op sportpark ‘t Veld aan de Jan Oostingweg 4a in Eext begint om 14.00 uur. Uiteraard is er ook nu weer de hoop dat veel aanhangers van de roodwitten zondagmiddag zullen afreizen naar de Drentse dreven om hun ploeg ook daar weer de nodige ondersteuning te bieden om zodoende te proberen andermaal drie punten op haar conto bij te schrijven.

HJ Pleiter