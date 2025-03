Alaaf in Gasgat….

OMMELANDERWIJK – In een uitverkochte en bomvolle Stainkroeg in Gasgat werd zaterdagavond weer het inmiddels traditionele carnavalsfeest gehouden. De feestgangers werden opgewacht door Dweilorkest “Wakker Worden”. In de voorzaal traden als vanouds De Moeflons op die de Stainkroeg wederom op zijn grondvesten deed schudden. In de achterzaal liet DJ Peter Mans Music van zich horen, zodat er ook in de achterzaal een feestje gebouwd kon worden, zoals het ook in de voorgaande edities het geval was. Dit alles werd uiteraard opgeluisterd door de voltallige Raad van Elf onder leiding van Prins Otto de eerste van Carnavalsvereniging Elk en Ain.

Er was dit keer géén thema maar dat weerhield de carnavalsvierders niet om allemaal verkleed te komen. Henk de Haan was aanwezig om de best verklede bezoekers te nomineren. Uiteraard werden de kleurrijke en uitgedoste feestvierders door de huisfotograaf op de foto vastgelegd.

Daarna zal Gasgat weer normaal Ommelanderwijk en Zuidwending heten en zal de rust weer terug keren in de dorpen. De Raad van Elf en Prins Otto zullen dan na hun zeer succesvolle activiteiten weer om tafel gaan en zich beraden omtrent de 11 van de 11. Vanuit Gasgat …Alaaf!!!!

Alle foto`s zéér binnenkort op; https://www.facebook.com/verenigingelkenain

Bron en foto’s: Peter Panneman