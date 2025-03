Bloemetje van de Week voor Stina en Peter Stuut-Daanje uit Winschoten

WINSCHOTEN – Wie verdient er een bloemetje? Elke week nomineren tientallen inwoners uit de regio Oldambt iemand die volgens hen een bos bloemen verdient. Uit alle inzendingen kiezen Pascal Meinders en Jos Schaafsma, initiatiefnemers van Bloemetje van de Week, een winnaar. Op zaterdagochtend bezorgen ze die persoon een prachtig boeket. Bij ons lees je elk weekend wie het bloemetje heeft ontvangen en waarom.

Deze week ging het bloemetje naar Stina (73) en Peter (75) Stuut-Daanje uit Winschoten. Ze wonen al 23 jaar in de Venneflat en werden genomineerd door Wia. “Ik gun ze dit bloemetje van harte,” zegt ze. “Ze kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. Stina en Peter zijn enorme doorzetters en verdienen het om eens in het zonnetje gezet te worden.”

Bij aankomst worden we hartelijk ontvangen door Peter, die de deur opendoet terwijl de zon de woonkamer vult. Binnen zitten Stina en Wia gezellig naast elkaar te kletsen. Het is meteen duidelijk: deze twee dames zijn al jaren goede vriendinnen. Ook Tineke van de thuiszorg is erbij. Zij is al 19 jaar een vertrouwd gezicht in het huishouden van Stina en Peter.

“Stina en Peter hebben zoveel meegemaakt,” vertelt Wia. “Toch blijven ze altijd doorgaan.” Peter vult aan: “We woonden vroeger op het Noorderplein, maar daar heb ik 13 jaar in bed gelegen door een verkeerd geplaatste ruggenprik. Een nieuwe huisarts vroeg me of ik weer wilde proberen te lopen. Dat betekende een paar maanden revalideren in Beatrixoord in Haren. Ik ging erheen met de ambulance en kwam terug met de taxi – lopend.” Een indrukwekkend verhaal van veerkracht.

Naast hun doorzettingsvermogen zijn Stina en Peter ook actief in de samenleving. Stina zit al 11 jaar in de cliëntenraad van Oosterlengte, waar ze zich inzet voor de rechten van cliënten. “Ik ben eerlijk en oprecht. Klachten moeten serieus genomen worden,” zegt ze vastberaden. Hier leerde ze ook Wia kennen, die 41 jaar bij Oosterlengte werkte als administratief medewerker. De twee verloren elkaar nooit uit het oog.

Maar er is ook tijd voor ontspanning. Stina is 13 jaar vrijwilliger geweest bij het Vondelhuys. “Ik schonk koffie en thee, speelde spelletjes met de bewoners,” vertelt ze. En op woensdagavond repeteert ze met haar zanggroep ForFun, die optreedt in verzorgingshuizen. “Peter blijft dan thuis, maar dat vindt hij gelukkig niet erg.” Ze glimlacht: “We sluiten altijd af met het Gronings volkslied – daar genieten de oudjes zo van.”

Wia is duidelijk in haar boodschap: “Deze twee verdienen het bloemetje dubbel en dwars. Ze hebben zoveel meegemaakt, maar halen nog steeds alles uit het leven.”

Stina en Peter zijn zichtbaar ontroerd door de nominatie. “Wat een mooie verrassing,” zegt Stina glimlachend. Met het kleurrijke boeket in hun handen sluiten we dit warme bezoek af.

Pascal Meinders