Brandweer Scheemda en Finsterwolde winnaars Provinciale brandweervaardigheidstoetsen klasse 112 en brand

HOOGEZAND – Gisteren organiseerden brandweer Hoogezand en ABWC Groningen de Provinciale brandweervaardigheidstoetsen klasse 112 en brand.

Verkorte scenario’s: 112baan Het scenario volgens het ABWC: Het leek een doodgewone zaterdag op het NAM-terrein, waar vier hardwerkende medewerkers waren achtergebleven voor een overwerksessie. Onder hen bevonden zich twee BHV’ers, niet wetende dat hun expertise die dag hard nodig zou zijn.

In de drukkelder, een specialistische ruimte waar normaal gesproken gasboringsbuizen worden getest, zou het noodlot toeslaan. Met een angstaanjagend gekraak brak plotseling de staalkabel van de bovenloopkraan. Een massieve last van wel 1000 kilo donderde naar beneden. In een fractie van een seconde veranderde de routine in een nachtmerrie toen een medewerker bekneld raakte onder het gewicht.

De chaos werd alleen maar groter toen een andere medewerker, gedreven door pure instinct, probeerde in te grijpen. Deze heldhaftige maar noodlottige actie resulteerde in een gruwelijk letsel – zijn hand werd compleet afgerukt, met een levensbedreigende slagaderlijke bloeding als gevolg. Als klap op de vuurpijl had de vallende haak ook nog de tijdelijke luchtleiding vernield, waardoor de luiken automatisch dichtklapten.

Terwijl een BHV’er snel de poorten opende voor de naderende hulpdiensten, werd de situatie nog complexer door het oorverdovende geraas van de beschadigde luchtleiding. De aanwezigheid van gasflessen bij de kelder voegde een extra risicofactor toe.

De reddingsoperatie beloofde een ware uitdaging te worden: een bekneld slachtoffer in een moeilijk bereikbare ruimte, dichtgevallen luiken die eerst gerepareerd moesten worden met een nieuwe slang bij het bedienpaneel, en een enorme last die geheven moest worden. Het zou een race tegen de klok worden, waarbij elke seconde telde.

Brand baan: Tijdens demontagewerkzaamheden in het kantoorgebouw van de NAM ontstaat er brand op de 2e verdieping . 1 Werknemer haast zich naar het balkon de andere is naar beneden gegaan via de trap en struikelt. (beenbreuk)

De brand is uitslaand geworden en gaat via het plafond richting dak.

Uitslag 112 baan: 1e Scheemda, 2e Bedum, 3e Brandweer Ten Boer, 4e Uithuizen, 5e Oude Pekela, 6e brandweer Bellingwolde , 7e Nieuwe Pekela 8e Beetsterzwaag.

Uitslag brand baan: 1e Finsterwolde, 2e Kollum, 3e Brandweer Wehe-Den Hoorn, 4e St. Annaparochie, 5e Appingedam, 6e Wagenborgen, 7e Haren, 8e Leek.

De nummers 1, 2 en 3 van beide banen spelen op 17 mei in Winschoten hun volgende vaardigheidstoets.

Bron en foto’s: Chris Kranenborg, meer foto’s vindt u hier.