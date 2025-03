Christelijk Zuidlaarder Mannenkoor verleent medewerking aan Zingend naar de zondag

STADSKANAAL – Op zaterdag 15 maart 2025 is er weer een uur “ZINGEND NAAR DE ZONDAG” in de Poststraatkerk in Stadskanaal. Deze avond zal het Christelijk Zuidlaarder Mannenkoor o.l.v. Marnix Onrust, hun medewerking verlenen.



Het Mannenkoor is opgericht in 1965 en heeft een rijke historie. Het koor streeft naar een gebalanceerd repertoire van geestelijke liederen, mooie koralen en aansprekende liederen van alle tijden. Ook staan er licht-klassieke werken op het programma. Het koor heeft vele concerten gegeven en heeft meegewerkt aan diverse cd-opnamen. Traditiegetrouw werkt het koor mee aan een kerstnachtdienst in een van de kerken in de provincie Drenthe en Groningen. Op dit moment telt het koor ongeveer 47 leden en er is ruimte voor versterking.

Liederen uit diverse liedbundels, waaronder Opwekking, Liedboek voor de Kerken, Johannes de Heer etc. vormen de samenzang onder begeleiding van Ronald Knol.

De leiding van het zanguur is in handen van Greet Berends.

Zingend naar de Zondag wordt georganiseerd door het Interkerkelijk Comité Zangavonden, begint om 19:00 uur (samenzang vanaf 18:45 uur) en is vrij toegankelijk.

De volgende keer

Zingend naar de Pasen

12 april 2025

m.m.v.

Jongerenkoor Judah o.l.v. Ronald IJmker

Gerwin vd Plaats – orgel

Antonia Meijer