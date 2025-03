Gratis documentaire-avond over klimaat en activisme in Forum

GRONINGEN – Op vrijdagavond 21 maart organiseert Milieudefensie Groningen een inspirerende documentaire-screening over activisme en duurzaamheid in het Forum. De avond staat in het teken van de documentaire Once You Care, waarin actrice en schrijver Gaite Jansen (bekend van Peaky Blinders en Happy Ending) haar eigen zoektocht binnen de klimaatbeweging volgt. De film toont hoe gewone mensen impact kunnen hebben op een manier die bij hen past. Hoe overwin je twijfel en ongemak? En moet je jezelf per se een activist noemen om verschil te maken?

In gesprek met… & borrel

Na de vertoning gaan we met elkaar in gesprek over actief burgerschap en impactvolle verandering. Dit is een uitgelezen kans om in contact te komen met gelijkgestemden, de lokale Milieudefensiegroep te leren kennen, en concrete handvatten te krijgen voor actie. Gaite Jansen is ook aanwezig om vragen te beantwoorden. De avond wordt afgesloten met een borrel.