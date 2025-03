Het was volop genieten met de Sidekicks in Veelerveen

VEELERVEEN – Zaterdagavond traden The Sidekicks op in MFA Ons Noabershoes te Veelerveen.

The Sidekicks, die staan voor “blues en more than blues” maakten dit gedurende avond volledig waar. Om even over half negen nestelden drummer Wim Entzinger en toetsenist Arnout Arkenbout zich achter het drumstel, respectievelijk het Hammond orgel. Basgitarist Theo de Boer en gitarist Peter Hummel plugden de benodigde stekkers in en zanger/mond-harpist Theo de Haan zocht z’n plek achter de microfoon. Geluidsman Klaas Wolf zat er ook helemaal klaar voor. Dit alles in een gezellig gevuld eetcafé met alleen maar echte liefhebbers.

Gedurende twee sessies van een uur kwam een scala aan zelf geschreven nummers en covers van andere grootheden voorbij. Nummers van het in 2017 verschenen album: Tex of the North; zoals Minnesota Mama, This is the blues en Best days. Maar ook covers van bv. Stevie Ray Vaughun en Gary Moore worden moeiteloos en zuiver gespeeld. In het nummer Still got the blues stuwden toetsenist Arnout Arkenhout en gitarist Peter Hummel elkaar subtiel naar grote hoogte. Wat een klasse!

Frontman Theo de Haan excelleerde met z’n bijzondere stem afgewisseld met prachtig spel op de bluesharp. De energie die hij hierbij ten toon spreidt, brengt hij moeiteloos over op het aanwezige publiek. Er werd een aantal keren enthousiast gedanst.

Drummer Wim Entzinger en basgitarist The de Boer zorgen gedurende het optreden voor een solide basis, zonder franje, maar gedegen. Klaas Wolf maakt het geheel compleet door voor een prettig geluid te zorgen. Van het laatst in 2024 verschenen album “Homemade” dat door de Dutch Blues Foundation genomineerd is voor het beste blues album van Nederland 2024, kwamen o.a. “Birds en You left me standing” voorbij, aangevuld met nummers uit de jaren 70 van o.a. John Foggerty en het rockende “Strange kind of woman” van Deep Purple. Even na elven kwam er, na een toegift, een eind aan een geweldig, energiek optreden van een band die meer aandacht verdient in de Nederlandse blues scene.



Wat kunt u tot de zomer verder nog verwachten in MFA Ons Noabershoes:

Zaterdag 5 april vanaf 20 uur: een avond palingsound met The Cats Aglow Tribute Zondag 20 april, 1e Paasdag vanaf 11 uur: streektaal met Jan Henk de Groot & Paulien van der Wal. Aansluitend vanaf: 13.15 uur: Paasbrunch.

Zaterdag 3 mei vanaf 20.30 uur Blues/Rock m.m.v. Williamstown. Inc.

Zaterdag 24 mei vanaf 20:30 uur: Back tot he roots of the blues m.m.v. Gumbo & The Monk

Zondag 1 juni 2025, vanaf 11:00 uur streektaal: Het onbekende “Credo van Ede” door Fréé Westerhoff en Bob Heidema.

Zaterdag 28 juni vanaf 20:00 uur: Country en Blues/Rock m.m.v. ACE & CARDS en 1787 BLUES/ROCK.



Voor inlichtingen: info@veelerveen.eu of tel.: 06 25045014 / 06 57392348

Pieter Huttinga