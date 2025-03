Let’s Go to the Party! in Brouwhotel Parkzicht

VEENDAM – Zaterdagavond was het Let’s Go to the Party! in Brouwhotel Parkzicht Circa 400 mensen genoten bij Brouwhotel Parkzicht waar DJ Peter Prummel stond te knallen met verschillende hits uit het verleden. Jong en oud waren te vinden op de dansvloer en bleef het gezellig tot in de laatste uurtjes.

Heb jij deze avond gemist! De herkansing is op:

Zaterdag 27 september – Let’s Go to the Party

Zaterdag 29 november – Classic Night

Bron: Peter Panneman

Foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl