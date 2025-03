Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 2 maart 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIGE DAGEN | LATER OOK ZACHTER

Het wordt een mooie zondag met eerst nog wel wat nevel of mist, maar dat lost op. De temperatuur gaat geleidelijk omlaag en na de minima van -2 wordt het vanmiddag uiteindelijk 7 of 8 graden. En dat zijn ook zo’n beetje de maximumtemperaturen van gistermiddag. De wind is heel zwak en komt vanmiddag uit het westen.

Vannacht gaat het opnieuw vriezen met minima van -1 tot -3. Het zal ook mistig worden en die mist zal morgenochtend maar langzaam oplossen. Er is morgen een zwakke zuidwestenwind en door de zon wordt het ‘s middags 8 of 9 graden.

Dinsdag ligt een hogedrukgebied ook nog boven ons land maar daarna trekt dat door naar Duitsland en Midden-Europa. Na woensdag komt er daardoor een zuidenwind en met de zon zal de temperatuur later in de week stijgen naar 12 tot 15 graden. De nachtvorst is dan ook verdwenen.