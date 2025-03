‘Alle bruggen over Pekelder Diep eerst weer gangbaar maken’

PEKELA – Volgende week dinsdagavond 11 maart zal de raad van de gemeente Pekela uitspraak doen over de plannen die de Dorpscoöperatie Pekela, in samenwerking met de gemeente heeft gemaakt inzake de aanpak van de bruggenproblematiek. Een van de doelen is om zoveel mogelijk oeververbindingen te behouden. Over het Pekelder Diep liggen ruim 30 bruggen, waaronder enkele voor fietsers en voetgangers.



Volgens Jetse Woltjer, voorzitter van de coöperatie, is het in de eerste fase de bedoeling om alle bruggen in de periode vanaf nu tot en met de laatste maanden van 2026 in mechanische zin weer gangbaar te maken. Hij: “Alle huidige oeververbindingen moeten in die periode weer open en dicht kunnen, zodat de pleziervaart weer gebruik kan maken van de vaarweg door onze dorpen. Dat betekent dat in die tijd tevens gestart moet worden met de noodzakelijke bagger- en beschoeiingswerken”. En verder: “In de jaren daarna, tot pakweg 2040, zal in fase 2 dan van brug tot brug worden bekeken welke groot onderhoud nodig heeft en of sommige oversteken kunnen verdwijnen of kunnen worden verlegd. Nu al zijn hierover ideeën, maar vanuit voortschrijdend inzicht zal er zeker ontwerpruimte ontstaan. Op deze wijze denken we, mede vanuit de beschikbare financiële middelen rond de 28 oeververbindingen te kunnen behouden”. Woltjer zegt verder dat de Dorpscoöperatie straks gezien moet worden als uitvoeringsbedrijf van de gemeente. Ook bij het nodige vervolgonderhoud nadat alle klussen zijn geklaard. Inmiddels zijn de benodigde financiële- en technische rapportages gereed.



De Dorpscoöperatie, die in het leven werd geroepen om tot oplossingen te kunnen komen, is een samenwerkingsverband tussen inwoners, bedrijven, de gemeente Pekela en het onderwijs. Om alle werkzaamheden te kunnen uitvoeren krijgt ze, mocht de raad de plannen fiatteren, vele miljoenen subsidie van de gemeente. Het geheel gaat om een burgerinitiatief, dat in dit verband een taak van de gemeente overneemt. Dat kan, mits wordt aangetoond dat een dergelijk project beter, slimmer of goedkoper is, en dat op een verantwoorde wijze met publiek geld wordt omgegaan. De coöperatie gaat straks als uitvoeringsbedrijf inbesteden en niet aanbesteden. Dit inbesteden, waarbij opdrachten aan bedrijven worden gegeven, werkt vele malen sneller en doelmatiger. Punt van lichte zorg is volgens Woltjer nog de juridische haalbaarheid. “Mag dit gezien de strenge wetgeving rondom aanbestedingen vanuit gemeenten. Want het gaat immers om publiek geld. Wij weten echter dat het mogelijk is, want in Europa en ook in Nederland gebeurt dit al, afgezien van juridische toetsing ”.



Naar het schijnt maken de plannen van de Dorpscoöperatie binnen de raad een behoorlijke kans. Het college is immers deelgenoot en zal de politieke fracties adviseren om het onderhoud en bouw van de bruggen bij de coöperatie te laten. Woltjer zegt dat het plan inmiddels wordt toegejuicht door veel instanties, organisaties en stimuleringsfondsen. “Tevens kan het leiden tot versterking van het dorpsleven, het lokale bedrijfsleven en het onderwijs”.

Tammo Tillema