Beleef Terug naar het begin: een festival vol verhalen, muziek en ontdekking in Eemsdelta

EEMSDELTA – Op 23, 24 en 25 mei 2025 keert festival Terug naar het begin (TNHB) voor de 16e editie terug naar de Eemsdelta. In dit unieke culturele weekend rijgen bezoekers hun eigen programma van intieme optredens aaneen, al fietsend langs sfeervolle kerkjes en historische locaties. Hier ontdek je steengoede artiesten in bijzondere omgevingen, waar muziek, theater en kunst samenkomen met het landschap en erfgoed. De kaartverkoop voor de komende editie is inmiddels gestart.

Een nieuwe openingsformule op vrijdagavond

De aftrap van TNHB is dit jaar extra feestelijk met een nieuwe openingsformule. Artistiek leider Minke van der Velde vertelt: “We blijven ons als festival ontwikkelen en zoeken continu naar manieren om onze bezoekers een nog rijkere ervaring te bieden. Daarom kunnen bezoekers op vrijdagavond kiezen uit drie bijzondere voorstellingen op verschillende locaties. Dit jaar presenteren we onder meer de betoverende zangeres Karima el Fillali, het indrukwekkende SILENZIO van dansgezelschap LeineRoebana, en een intiem theaterconcert van Eva van Manen. Deze openingsartiesten creëren speciaal voor TNHB unieke voorstellingen, afgestemd op de sfeer en akoestiek van onze prachtige kerklocaties.”

Alle openingsartiesten zijn ook in het zaterdag- en zondagprogramma opgenomen. Minke hierover: “Zo ben je op vrijdag verzekerd van een plekje in de kerk bij jouw favoriete artiest, terwijl je in het weekend alsnog de andere optredens kunt beleven.”

Klein festival, grootse ervaring

Het festival is inmiddels vaste prik in het voorjaar en biedt al 16 jaar een bijzondere mix van artistieke kwaliteit en kleinschaligheid. Een klein festival met een weidse blik: geen massale festivalweides, maar verstilde wierden en eeuwenoude kerkjes die tot leven komen met muziek, theater, kunst en verhalen. Het festival nodigt uit tot dwalen en ontdekken, waarbij elke route een unieke ervaring biedt. Begin dit jaar werd TNHB tijdens Popgala NOORD en ESNS bekroond met de award voor Klein Festival van het Jaar. Een waardevolle erkenning voor een festival waar muziek, erfgoed en landschap op een manier samenkomen die je nergens anders vindt.

Trap je festivalseizoen af met Terug naar het begin

Tickets zijn te koop via terugnaarhetbegin.nl. Het is mogelijk om een dagkaart aan te schaffen, maar ook tickets voor het hele weekend zijn beschikbaar. Tot 3 april wordt 20% Vroege Vogelkorting aangeboden. Ben je student, CJP-pas houder of inwoner van Eemsdelta? Dan profiteer je zelfs van 50% korting in de ticketshop!

Terug naar het Begin