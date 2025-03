De IJslandse film When the Light Breaks in Filmhuis vanBeresteyn

VEENDAM – De IJslandse film When the Light Breaks gaat over het verwerken van verdriet om de dood van een geheime geliefde.

De films van de IJslandse regisseur Rúnar Rúnarsson zijn allemaal intens persoonlijk. Vaak gaan zijn films over gebroken familierelaties, zoals Volcano en Sparrows. Maar ondanks de intieme aard van zijn films, blijft hij in interviews vaak gesloten over zijn eigen ervaringen. De bron van zijn inspiratie voor When the Light Breaks is een mysterie, maar het is duidelijk dat het onderwerp hem nauw aan het hart gaat.

Het verhaal volgt kunststudenten Una en Diddi, die in het geheim een relatie hebben. Omdat Diddi al in een relatie zit, moeten ze hun dates voor iedereen verborgen houden. Una is echter klaar met hun stiekeme gedoe en wil dat hij het uitmaakt met zijn vriendin Karla. De tragedie slaat toe wanneer Diddi omkomt bij een verkeersongeluk op de dag dat hij Karla het nieuws wilde vertellen.



Una’s wereld stort in. Al haar dromen over een toekomst met Diddi vallen in duigen. Haar leed wordt versterkt door het ongemakkelijke feit dat niemand van hun relatie wist. Terwijl iedereen enorm veel medelijden heeft met Diddi’s bijna-ex, kan Una haar leed met niemand delen.

Datum: 10 maart 2025

Aanvang: 19.30 uur



Informatie via: www.vanberesteyn.nl



Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam