Drie draken, één legende, nieuw kinderboek van Patricia I.A. May

TER APEL – In het nieuwe kinderboek van Patricia I.A. May staan drie babydraken voor belangrijke taken. Verschijningsdatum: 07-03-2025.

Eens in de 1000 jaar wordt er een gouden draak geboren. Een Koningsdraak. Er worden drie babydraken geboren. Een groene, een zwarte en een gouden. Ze hebben verschillende krachten en taken die ze worden toegewezen door twee feeën. Het uitvoeren van deze taken is niet makkelijk. Hierbij kunnen ze wel wat hulp gebruiken, en die hulp krijgen ze. Ze vinden uiteindelijk hun moed en broederliefde in elkaar.

Over de auteur

Patricia is geboren in 1971, in de grote en drukke stad Groningen. Ze was een bang meisje en moest met haar familie verhuizen naar het saaie dorp Ter Apel. Ze vond het saai in het stille dorp en miste de drukte van de grote stad. Door het gemis begon ze haar vriendjes en vriendinnetjes te schrijven over de avonturen die ze (niet echt) beleefde in het dorp. Haar vrienden in de stad dachten dat het nieuwe leven van Patricia een avontuurlijk sprookje was. Toen ze zelf moeder werd van vier kinderen, had Patricia geen voorleesboeken nodig om voor te lezen. Ze bedacht de mooiste sprookjes waarin haar dochters de hoofdrollen speelden, en haar zoon de held. Na al dat verzinnen van sprookjes is het nu tijd voor haar om echte boeken te schrijven.

Uitgeverij Boekscout uit Soest.