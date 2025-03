Formulierenteam Pekela: gratis hulp voor Pekelders bij vragen over administratie

OUDE PEKELA – Wethouder Ellen van Klaveren was vanochtend bij de officiële aftrap van het Formulierenteam Pekela in MFC De Binding. Vrijwilligers van Humanitas helpen inwoners bij het invullen van (digitale) aanvraagformulieren, geven uitleg over brieven en beantwoorden vragen omtrent administratie. Het Formulierenteam Pekela is een samenwerkingsverband van Humanitas, de Badde en Biblionet.

Gratis hulp zonder afspraak

Wethouder Van Klaveren: “Het is belangrijk dat Pekelders die moeite hebben met het invullen van formulieren of aanvragen van bijvoorbeeld toeslagen en voorzieningen hier laagdrempelig hulp bij krijgen. Inwoners lopen gewoon bij De Binding naar binnen zonder afspraak en worden gratis geholpen. Het is een mooie aanvulling op het aanbod in Pekela.”

Hulpvragen

Pekelders kunnen met allerlei soorten vragen terecht bij het Formulierenteam. Vragen over toeslagen, maar ook kwijtschelding en abonnementen. Indien het Formulierenteam de hulpvraag niet kan beantwoorden, verwijzen ze inwoners door naar de juiste persoon of organisatie.

Het Formulierenteam is elke maandag en vrijdag van 10.30 – 11.30 uur aanwezig in de bibliotheek in De Binding.

Andere organisaties

Naast de Formulierenteam staat ook de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) elke maandag (in de oneven weken) van 10.00 – 12.00 uur in De Binding klaar om te helpen. De Volkskredietbank (VKB) is elke maandag van 08.30 – 11.30 uur aanwezig. Ook deze hulp is gratis en zonder afspraak.

Gemeente Pekela