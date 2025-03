Nieuwe verlichting langs het Pekelder Hoofddiep

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 3 maart 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON EN SOMS MIST | LANGE TIJD DROOG

We zijn opnieuw begonnen met een beetje vorst maar het wordt een zonnige dag en door de zon zal de temperatuur heel geleidelijk omhoog gaan. Het maximum ligt in de loop van de middag op 8 of 9 graden en door de zon is het rond die tijd ook redelijk zacht.

Vanavond komt er wat meer sluierbewolking en vannacht kan daarbij ook nevel of mist ontstaan. De minimumtemperaturen komen vannacht uit rond het vriespunt.

Morgen is er eerst nevel en mist maar er is nog veel zon te verwachten. Bij een zwakke tot matige westenwind wordt het ’s middags een graad of 10. Woensdag draait de wind naar het zuidwesten tot zuiden, want dan ligt een hogedrukgebied boven de Alpenlanden en Midden-Europa. Het is woensdag ook weer een zonnige dag en door die zwakke zuidenwind loopt de temperatuur ’s middags op tot ongeveer 12 graden.

Donderdag en vrijdag is 14 tot 16 graden mogelijk en hoewel er dan wat bewolking is, blijft het tot het volgende weekend meestal zonnig en droog. En zelfs volgend weekend lijkt er geen regen te komen.