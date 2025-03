Samen bouwen aan een levendig dorpshuis in Musselkanaal

MUSSELKANAAL – Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal organiseert deze maand verschillende bijeenkomsten en activiteiten ter voorbereiding op de bouw van het nieuwe dorpshuis. Het doel is om te achterhalen welke activiteiten gewenst zijn door inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven, zodat het nieuwe dorpshuis straks een fijne plek is die echt bij Musselkanaal past.



De afgelopen jaren heeft Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal, samen met diverse partners, gewerkt aan de verkenning van mogelijkheden voor een nieuw dorpshuis. In 2024 is er een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de fysieke mogelijkheden en financiering. Hoewel de stenen en het geld belangrijk zijn, moeten het vooral de inwoners van Musselkanaal zijn die het dorpshuis tot leven brengen. Daarom is het belangrijk te weten welke activiteiten er gewenst zijn en hoe inwoners, organisaties en bedrijven betrokken kunnen worden bij de ontwikkeling en organisatie van activiteiten.



Om deze vragen te beantwoorden, gaat Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal de komende maanden het gesprek aan met het dorp. Stichting Roemte uit Groningen en Anton Bardie helpen hierbij. Op verschillende plekken worden boxen geplaatst waar inwoners hun ideeën kunnen inleveren. Daarnaast kunnen ideeën ook online worden ingediend via het dorpsplatform Levendig Musselkanaal.

In maart worden er themabijeenkomsten georganiseerd waarbij inwoners en organisaties kunnen meedenken over het nieuwe activiteitenprogramma.

De eerste bijeenkomst vindt plaats op woensdag 19 maart in sporthal De Veenhorst. Hiervoor worden verenigingen en andere dorpsorganisaties uitgenodigd. Een tweede bijeenkomst wordt gehouden in de laatste week van maart. Hiervoor is iedereen van harte welkom. Ook worden in maart diverse leuke activiteiten georganiseerd bij bijvoorbeeld scholen en sportverenigingen. Kortom, de komende maand wordt er volop aandacht besteed aan het vormgeven van een mooi programma voor het nieuw dorpshuis voor Musselkanaal.



Met de ideeën van alle Musselkanaalsters wordt een programmaboekje opgesteld. Omdat er op dit moment nog geen dorpshuis is, wil Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal dit programma na de zomer van 2025 testen op verschillende bestaande locaties in het dorp. Zo wordt ontdekt wat wel en wat niet werkt, welke activiteiten aanslaan en wie er bereid is om blijvend bij te dragen aan het dorpshuis. Dit zal helpen om goed voorbereid te zijn wanneer het nieuwe dorpshuis daadwerkelijk wordt gebouwd.



Wil je op de hoogte blijven of alvast je ideeën doorgeven? Bezoek dan de pagina op het online platform Levendig Musselkanaal: https://levendigmusselkanaal.nl/pagina/dorpshuismusselkanaal

De verkenning wordt financieel ondersteunt door de gemeente Stadskanaal en het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Ko Munneke, Secretaris Dorpsbelangen Musselkanaal