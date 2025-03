Steek je handen uit de mouwen voor een schoon Nationaal Park Drentsche Aa

DEURZE – Steek jij ook de handen uit de mouwen voor een schoon Nationaal Park Drentsche Aa tijdens de Landelijke Opschoondag? Kom dan zaterdag 22 maart tussen 10:00 uur en 16:00 uur naar het Nationaal Park Drentsche Aa Bezoekerscentrum in Deurze.

Opschoondag is een jaarlijkse schoonmaak dag in Nederland waarbij schoonmaken, samenwerking en informatie delen over zwerfvuil en duurzaamheid centraal staan. Het uiteindelijke doel is zoveel mogelijk zwerfvuil opruimen. Dat samen doen, hand in hand en met een stevig paar grijpers. Ze liggen voor je klaar in Deurze.

Kom naar Nationaal Park Drentsche Aa Bezoekerscentrum in Deurze en vindt sporen van Sloddervosjes: papiertjes, plastic, kauwgum, blikjes, peuken….Al dat rondslingerende afval is slecht voor de natuur. Weet je dat het 20 jaar kan duren voor een stukje kauwgum is vergaan? We moeten dus zorgen dat deze familie Sloddervos vertrekt uit onze mooie natuur. Help je mee om deze sporen op te ruimen en uit te wissen? Bij terugkomst ontvang je een kleine beloning voor je hulp!

Ook zijn er diverse gezellige activiteiten zoals Marshmallows roosteren boven de vuurkorf en Knutselen met afval: maak een hippe plantengieter! Het is tenslotte start van de lente en tijd om de plantjes te begieten! Neem zelf een lege melkcontainer zonder etiket mee naar het Nationaal Park Bezoekerscentrum Drentsche Aa, dan toveren wij die om in een prachtige gieter!

Nationaal Park Drentsche Aa