Uitslaande brand legt pand voormalig drogisterij Eekhof in de as

VEENDAM – De brandweer is vannacht rond tien voor één opgeroepen voor een uitslaande brand in het voormalig pand van drogisterij Eekhof aan de Jakob Bruggemalaan in Veendam.

Al snel bleek dat het om een felle brand ging en werd er opgeschaald naar middelbrand. Meerdere brandweervoertuigen kwamen met spoed ter plaatse. Bij aankomst van de brandweer stond het gebouw volledig in brand en sloegen de vlammen uit alle ramen. Aangezien er geen personen in het pand waren, werd het vuur van buitenaf bestreden.

Het sein brand meester is omstreeks 02:30 gegeven. Dat betekende in dit geval niet dat de brand uit was. De brandweer verwachtte geen verdere uitbreiding meer. De ploegen ter plaatse waren nog wel even bezig met nabluswerkzaamheden. De brand heeft voor veel schade gezorgd. Salvage is opgeroepen en helpt bij de afhandeling van de schade. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. De meer dan 100 jaar oude winkel stond al een paar jaar leeg en werd verbouwd.

Bron: Peter Panneman

Foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl