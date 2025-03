125 agrariërs in aardbevingsgebied tot nu toe ondersteund met subsidie

GRONINGEN – Met de Maatwerkregeling van het Agroprogramma zijn inmiddels 125 agrariërs met een subsidie ondersteund. De regeling is bedoeld voor agrariërs die te maken hebben met de gevolgen van gaswinning en investeringen moeten doen om hun bedrijfsvoering weer op gang te brengen. De provincie Groningen heeft besloten de regeling voor de vierde keer open te stellen. Vanaf dinsdag 25 maart tot en met dinsdag 6 mei 2025 kunnen agrariërs weer een subsidieaanvraag indienen. Er is voor deze ronde 30 miljoen euro beschikbaar.

In totaal is er 240 miljoen euro beschikbaar voor het Agroprogramma, waarvan het grootste gedeelte beschikbaar is voor de Maatwerkregeling. Er is tot nu toe rond de 40 miljoen euro subsidie verleend. Van 1 oktober tot en met 14 oktober 2024 heeft de Maatwerkregeling voor de derde keer opengestaan. In die periode zijn 252 aanvragen ingediend. Aan 55 aanvragers is een subsidie toegekend voor een totaalbedrag van ongeveer 14 miljoen euro. De Maatwerkregeling wordt twee keer per jaar opengesteld. Na deze openstelling volgen meer openstellingen. In ieder geval in het najaar van 2025 en in 2026 en 2027.

Vanaf 25 maart de vierde openstelling

Vanaf dinsdag 25 maart tot en met dinsdag 6 mei 2025 kunnen agrariërs voor de Maatwerkregeling een subsidieaanvraag indienen. Er is 30 miljoen euro beschikbaar. Om agrariërs meer tijd te geven om een goede aanvraag in te kunnen dienen, staat de regeling zes weken open. Behandeling van de aanvragen is niet op volgorde van binnenkomst. Net als bij de derde openstelling worden alle aanvragen ingedeeld in een prioriteitsklasse. Hoe dit werkt, is te vinden op de website van de provincie Groningen. De regeling is ten opzichte van de derde openstelling weinig veranderd.



Een paar punten zijn verduidelijkt en er is in de regeling opgenomen om agrariërs met een volledige aanvraag, die een keer uitgeloot zijn bij de volgende openstelling een hogere prioriteit te geven. Bij de derde openstelling moesten aanvragen worden geweigerd, omdat de aangeleverde informatie onvolledig of onjuist was. Om ervoor te zorgen dat meer aanvragen positief kunnen worden beoordeeld bij de vierde openstelling wordt de regeling langer opengesteld en is onder andere het handboek verder verduidelijkt.

Maatwerk

Bij veel agrarische bedrijven in het aardbevingsgebied is de normale bedrijfsontwikkeling verstoord. Investeringen zijn als gevolg van schadeherstel- en versterkingsvraagstukken uitgesteld. Om deze investeringen weer op gang te helpen, kunnen agrarische bedrijven op grond van de Maatwerkregeling uit het Agroprogramma subsidie aanvragen.

Subsidie aanvragen

Meer informatie over het aanvragen van subsidie uit de Maatwerkregeling is te vinden op https://www.provinciegroningen.nl/subsidies/werken-en-ondernemen/maatwerkregeling-agroprogramma.

Gezamenlijk programma

Het Agroprogramma is een gezamenlijk programma van de agrarische sector, de aardbevingsgemeenten (Eemsdelta, Het Hogeland, Groningen, Midden-Groningen, Oldambt en Middag-Humsterland van de gemeente Westerkwartier), het Rijk en de provincie Groningen.

Meer informatie over het agroprogramma is te vinden via agroprogamma.nl

Agroprogramma