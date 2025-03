Damclub Winschoten metvijftal actief bij damtoernooi in Meeden

MEEDEN, WINSCHOTEN – Zaterdag 1 maart organiseerde Damclub Meeden haar traditionele damtoernooi in het gebouw van MFC “De Rode Beuk” in het centrum van Meeden. De liefhebbers uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, konden zich inschrijven in hoofdklasse, eerste klasse en tweede klasse. In de speelzaal werden de 30 deelnemers vervolgens op speelsterkte ondergebracht in groepjes van 4 spelers, waarbij het speeltempo was bepaald op 1 uur/speler per partij. In het verleden waren de prijzen veelal bekers, tegenwoordig zijn dat vleesprijzen geworden. Rond 10:00 uur opende voorzitter Egbert Wierenga van de organiserende damclub het evenement. Toernooiwinnaar werd Henk Kalk (MF) uit Veendam met een 100% score. FMJD-titel MF betekent vrij vertaald Landelijke Meesterdammer.

Damclub Winschoten

Damclub Winschoten was met een vijftal dammers afgereisd naar Meeden, namelijk Jan Starke uit Oude Pekela, Janick Lanting uit Bad Nieuweschans, Anke Sijbesma, Haykaram Zhamkochyam en Geert Lubberink, alle drie uit Winschoten. Anke kwam met goed spel tot de 4e plaats in 2e klasse groep en werd Haykaram 3e in dezelfde klasse. Jan Starke en Jan Siegers uit Dedemsvaart werden ex aequo 2e in de 1e klasse. Het trio Janick Lanting uit Bad Nieuweschans, Jack Westerdijk uit Delfzijl en Gerard Bruins uit Hollandscheveld werden ex aequo 1e in de 1e klasse. Tenslotte sloot Geert Lubberink uit Winschoten het toernooi af met een 1e in zijn eerste klasse groep.

Damtoernooien in maart

De komende maand staat de damkalender van de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) bol van de activiteiten voor alle leeftijdscategorieën. Het begint namelijk zaterdag 8 maart met de 4e Regio-Cup voor jeugdspelers in Winschoten. Dit is trouwens een individueel toernooi voor jeugd van 6 tot maximaal 19 jaar. In het jaar dat je 20 jaar wordt, ben je in de damwereld namelijk senior. Zaterdag 8 maart vinden naast de 2e ronde in de playoffs van de ereklasse, de tussenronde om promotie- en degradatiewedstrijden plaats in hoofdklasse, eerste klasse en 2e klasse van de Nationale Competitie. Zaterdag 15 maart staat het provinciaal Gronings kampioenschap dammen voor basisscholen in Het Hogeland College (HHC) in Warffum gepland. Dit is overigens een competitie voor viertallen.

Laatste ronde 10-tallen ereklasse

Zaterdag 22 maart vindt in het Nationaal Denksportcentrum “Den Hommel” in Utrecht de ontknoping (laatste ronde) om de Nationale damtitel voor 10-tallen plaats. Het kwartet Damcombinatie Fryslân uit Leeuwarden, WSDV uit Wageningen, Witte van Moort uit Westerhaar en Hijken DTC gaan in de playoffs op voor de titel in de ereklasse. Tevens vindt de laatste ronde voor promotie/degradatie plaats in de ereklasse, hoofdklasse, eerste klasse en tweede klasse. De laatste zaterdag in maart kunnen de pupillen via de halve finale op 29 maart, zich plaatsen voor de NK-finale op zaterdag 5 april in Den Haag. De senioren kunnen tenslotte diezelfde dag afreizen naar de Friese Provinciehoofdstad voor een Rapid-toernooi waarbij Damcombinatie Fryslân uit Leeuwarden tekent voor de organisatie.

Geert Lubberink