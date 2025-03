Gezamenlijke afdelingen PvdA-GroenLinks in Oldambt houden schoonmaakactie

WINSCHOTEN – Met het ‘veurjoar al in de kop’ hebben de gezamenlijke afdelingen PvdA-GroenLinks in Oldambt een schoonmaakactie gehouden.

De eerste sneeuwklokjes en krokussen staan al weer vol in de bloei. Lekker weer om buiten te zijn. Het is tijd voor de grote voorjaarschoonmaak en de eerste tuinklusjes, alles weer schoon en fris voor de zomer. Een opgeruimd huis verruimt de geest.

En wat dacht u van uw straat, buurt of de hele wijk? Die ziet er niet altijd zo uit als u zou willen. Zwerfafval ontsiert de buurt en is een doorn in het oog van veel mensen. Voor het milieu en de dieren is het ook geen pretje. Half vergane resten plastic, glas, papier en blik verdwijnt onder de bosschages in de grond. Soms is afval giftig voor dieren omdat ze het voor voedsel aanzien. Stukken glas of scherp blik kunnen, niet alleen dieren maar ook spelende kinderen verwonden.

Nu in het voorjaar de bosjes en struiken nog vrij kaal zijn, is het afval beter te zien en op te pakken. In aanloop van de actie hebben vrijwilligers bij 140 inwoners van de Parkwijk, Hoorntjesweg en Bovenburen flyers in de bus gedaan om de actie aan te kondigen en om te vragen met de actie mee te doen.

Op zaterdag 1 maart stonden de vrijwilligers van PvdA-GroenLinks met de containers, grijpers en vuilniszakken klaar om aan de slag te gaan. Van de inwoners is helaas niemand op komen dagen. Wel waren er goedkeurende woorden voor de actie van voorbijgangers, die het vele afval langs de paden en in de bosjes en slootjes toch ook wel erg storend vinden.

In een kleine twee uur werd er maar liefst een 50 kilo zwerfvuil uit de sloot en de bosjes getrokken. Vooral langs het wandelpad tussen de Eekhoornhof en de sloot langs het scholencomplex van Bovenburen werd veel afval opgeraapt en uit de sloot gevist, zelfs halfvolle spuitbussen verf. Ook werd er opgemerkt dat één bewoner “het over de schutting gooien” wel erg letterlijk nam. Er lag zo veel afval, dat de vrijwilligers niet eens de hele wijk hebben kunnen doen. “Mensen zullen op sommige stukken echt wel zien dat het schoner is geworden. Als een klein wijkteam dit een paar keer per jaar doet, zou hele wijk schoon kunnen zijn en blijven” aldus één van de vrijwilligers.

De partijen PvdA en GroenLinks in Oldambt zijn onlangs overeen gekomen om gezamenlijk meer met elkaar te gaan samenwerken. Samen zijn ze gaan kijken of zo’n opruimactie in een wijk te doen is. Liefst door en met de wijkbewoners om ook het persoonlijk contact te verdiepen en te horen wat er in een wijk speelt of wat men ervaart.

Het was eenvoudig om bij de gemeente een aanvraag te doen voor het benodigde materiaal en om afval af te voeren (knijpers, afvalzakken en containers). Een aanrader voor iedere wijk, buurtvereniging of dorpsraad. Je kunt zelfs in aanmerking komen voor een stimuleringsbijdrage. Het is een mooie en eenvoudige manier van noaberschap, waarbij je met een paar buren resultaten kunt bereiken waar je trots op mag zijn. Voor de gemeente is het onmogelijk dat zo op te pakken.

De vrijwilligers van beide partijen hopen dat de actie in de wijk navolging krijgt en dat er een eigen, zelfstandig initiatief van de grond komt. De doelstelling is om nog in een paar andere wijken en dorpen een zwerfvuilactie te houden.

GroenLinks-PvdA Oldambt/Aart-Jan Langbroek