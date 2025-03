Overeenstemming doven verlichting windmolens N33 ’s nachts en vermindering bromtonen

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 4 maart 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG STEEDS ZONNIG | NA VANDAAG ZACHTER

Het is ook vandaag een fraaie zonnige dag, al is er af en toe wat meer sluierbewolking. Er staat vandaag een zwakke tot matige zuidwestenwind (windkracht 2 tot 3), de maximumtemperatuur is vandaag ongeveer 10 graden.

Vannacht is er kans op wat nevel en laaghangende bewolking maar meestal is het helder en de temperatuur daalt vannacht tot rond het vriespunt. Maar morgen wordt het 12 of 13 graden en dan is het duidelijk zachter, want ook morgen is het overwegend zonnig.

Donderdag komt er ook een aantal graden bij met een maximum rond 15 graden, vrijdag en in het weekend wordt het ‘s middags zelfs een graad of 17. Er komt dan wat meer bewolking maar er is ook nog veel zon en het lijkt in ieder geval tot en met het volgende weekend nog wel droog te blijven.

Na het komende weekend wordt het opverigens weer koeler.