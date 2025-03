Aanleg fietspad tussen Bellingwolde en Oudeschans schiet lekker op

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 5 maart 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

OPNIEUW ZONNIG | ‘S MIDDAGS AL ZACHT

Ook vandaag zal het weer een zonnige dag zijn, al is er net als gisteren enige sluierbewolking. Dus helemaal onbewolkt is het niet en vanochtend is het vrij koud, maar de maximumtemperatuur voor vanmiddag is ongeveer 13 graden. En dat na minimumtemperaturen rond het vriespunt. Het wordt vanmiddag dus vrij zacht en er staat een zwakke tot matige wind zuidwestenwind, windkracht 3.

Morgen zal het niet veel anders zijn want ook dan is er veel zon. De wind is morgen matig uit het zuiden en die voert iets zachtere lucht aan: minimumtemperatuur vannacht van 0 tot +2, maximumtemperatuur morgen 14 á 15 graden.

Vrijdag en zaterdag komt er per dag nog een graadje bij en dan kan je spreken van echt lenteweer want ook dan is het overwegend zonnig. Het is pas na het komende weekend dat het wat koeler wordt, want dan draait de wind naar het noordoosten. Na maandag komen we weer onder de 10 graden uit.