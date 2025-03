Meertmoand Streektoalmoand: Basisschool De Regenboog in Bedum viert streektaal met uitreiking Wiesneus

BEDUM – In het kader van de jaarlijkse streektaalmaand, de Meertmoand Streektoalmoand, ontvingen alle 350 leerlingen van basisschool De Regenboog in Bedum vanochtend een exemplaar van het streektaaltijdschrift voor kinderen: de Wiesneus. De feestelijke uitreiking vond plaats in het bijzijn van wethouder Eltjo Dijkhuis van de gemeente Het Hogeland.



Veurlezen

Bij het uitpakken van de feestelijk versierde dozen werd Dijkhuis geassisteerd door Sil en Hidde uit groep 6. Na de overhandiging van de Wiesneus aan de kinderen volgde een gezamenlijk fotomoment. Aansluitend las Peter Blink van Erfgoedpartners | Centrum Groninger Taal & Cultuur een gedicht uit de Wiesneus voor. Daarna bezocht hij verschillende klassen om voor te lezen in het Gronings.



Kennismaken met het Gronings

Het tijdschrift Wiesneus brengt kinderen op een speelse manier in aanraking met de Groningse streektaal. Bij het blad hoort een lesbrief, en alle teksten zijn ingelezen in het Gronings en beschikbaar op YouTube. Daarnaast zijn de bijbehorende liedjes ingezongen door Irene Wilkens en haar dochter Suze Schoenmaker.



Gronings in het hart

Basisschool De Regenboog heeft Gronings in het hart. Een van de oud-leerkrachten is nog steeds betrokken bij het ‘Gronings atelier’, een onderdeel van het atelieronderwijs. Vanaf groep vier komen leerlingen via dit atelier in aanraking met de Groninger taal. Vandaag maakten de leerlingen van De Regenboog dus kennis met de toal door het luisteren naar de verhalen uit de Wiesneus. Sommige kinderen gaven aan een beetje Gronings te verstaan of te spreken: ‘Ik weet het woord voor Gronings in het Gronings; Grunnegs.’ En Zoë uit groep 1 zei: ‘Mijn oma zegt vaak tegen mij: ‘k hol van die.’



Met de jaarlijkse uitreiking van de Wiesneus op een basisschool vraagt Erfgoedpartners | Centrum Groninger Taal & Cultuur aandacht voor streektaal en onderstrepen de betrokken organisaties het belang van streektaal voor de Groningse identiteit en cultuur. Meer informatie over Wiesneus magazine, de speciale Wiesneus lesbrief en audio op YouTube en andere streektaalonderwijs projecten van Centrum Groninger Taal & Cultuur is te vinden op de website https://cgtc.nl/lesmateriaal/.



Patricia Ottay, Communicatie Centrum Groninger Taal & Cultuur

Foto’s: Pjotr Wiese