Theaterproductie De Laatste Wals met acteur Ad van Kempen in Lutherse Kerk in Winschoten

WINSCHOTEN – 2025 is een bijzonder jaar voor Winschoten, want de stad viert haar 200-jarig (stads)bestaan! Gedurende het hele jaar staan er feestelijke evenementen en activiteiten op het programma, van muziek en theater tot sport en historische wandelroutes. Met het thema ‘Winschoten, de Roos in de Regio’ willen we niet alleen het verleden vieren, maar ook de rijke toekomst van de stad. Een hoogtepunt in het programma is de theaterproductie De Laatste Wals met acteur Ad van Kempen:

Ad van Kempen, bekend toneel- en filmacteur – van o.a. Hendrik Groen en de film 06 van Theo van Gogh – is veelvuldig te gast geweest in de producties van de Stichting Theater over de Noord. Wie kent hem niet als de ‘Joodse Man’ in de voorstelling ‘Onderweg naar de Toekomst’ of de oude schrijver in ‘Over de Grens’? In de jaren dat hij bij ons in Oost-Groningen te gast was heeft hij zijn hart aan deze regio verpand. De nu tachtig-jarige Ad heeft besloten om zijn afscheidsvoorstelling hier, bij ons, te maken en te spelen. Voor Ad is ‘Oost-Groningen: een plek om thuis te komen, geen geheimen te hoeven hebben en je daarom bevrijd voelen. Een plek van rust en ruimte waar je wordt omarmd door de poëzie van het Noorden’.

In een fase van zijn leven waarin het licht van de verwachtingen plaatsmaakt voor de schaduw van de ouderdom, wil Ad van Kempen met zijn publiek gebeurtenissen delen die bepalend zijn geweest voor zijn voor wie hij is geworden. Die hem maken tot de speler, de man die hij is.



Samen met toneelschrijver Rob de Graaf en regisseur Albert Secuur is er naar de feiten gekeken, zijn de gevoelens benoemd en is er een verhaal van gemaakt. Een verhaal over zoeken en soms vinden, over proberen en soms slagen, over maskering die soms verdwijnt als het licht helderder wordt. Over de man die zijn verleden met al zijn geheimen van zich af heeft kunnen schudden en vrij werd door de intensieve omgang met de Oost-Groningers en hun stoere land.

De voorstelling van Ad van Kempen, Rob de Graaf en Albert Secuur behoort zeker tot de categorie ‘bijzonder’. Met de historische Lutherse kerk aan de Vissersdijk als theaterlocatie, met de expliciete verbinding die wordt gelegd met het Joodse verleden in Winschoten en met de zo uitdrukkelijk weergegeven affectie van de acteur en zijn crew voor Oost-Groningen en Winschoten heeft de voorstelling een bijzondere plek gekregen in het programma van Winschoten 200, als onderdeel van de herdenking van 80 jaar bevrijding.

De voorstelling wordt vanaf vrijdag 28 maart 12 keer gespeeld in de Lutherse Kerk in Winschoten.

Informatie en reserveren van kaarten via www.winschoten200.nl of www.theateroverdenoord.nl

Janneke Eefsting Holwerda