Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Bourtange

BOURTANGE – Vanmorgen organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Bourtange. Hieronder het verslag met foto’s, gemaakt door Jan Bossen.

Vanmorgen was het startpunt voor de wandeling van WandelenWerkt bij t Oal Kroegje in Bourtange. Hier zaten de wandelcoaches om 8.45 klaar om de wandelaars, die zich vooraf weer voor de wandeling hadden opgegeven, op te vangen. In t Oal Kroegje stond de koffie, thee en koek weer klaar.

Ook deze dag, zoals gebruikelijk, weer de drie gebruikelijke afstanden: 6, 8 en 10 km. De eerste groep, die voor 10 km, vertrok om 9.15 uur, steeds om de 15 minuten gevolgd door een andere afstand. De wandeling ging door de Munsterse Poort de vesting uit. Via dit traject ging het richting de hangplek, oftewel de plek waar de galg nog steeds staat opgesteld. Langs de natte horizon en de Pallert ging de wandeling naar het Moddermanspad, vroeger het Moddermansdiep.

De Pallert is een buurtje bij Bourtange, vlak tegen de grens met Duitsland. Van hier ging de wandeling verder en werd het Bourtangerkanaal overgestoken. Dit kanaal is ongeveer 1,8 km lang en is een zijtak van het Ruiten Aa kanaal. Het kanaal werd in 1912 aanbesteed als onderdeel van een initiatief van de Vereniging ter bevordering van de kanalisatie van Westerwolde. Het is gegraven op de plek van de toenmalige scheidingssloot van de veenontginningsgebieden van Stakenborg en Wollingboermarke. De kanalisatie is tot stand gekomen om het overtollige water via deze kanalen af te voeren naar de Dollard. Leuk detail is dat in de 17e eeuw het iets verderop gelegen Moddermansdiep is gegraven om de waterstand rond de vesting op peil te houden, om water aan te voeren dus. Het Bourtangerkanaal is in 1970, bij de reconstructie van de vesting gedempt, maar 15 jaar later opnieuw weer open gegraven. Het is in 1986 weer in gebruik genomen ter bevordering van het boottoerisme in Westerwolde. Het haventje is nooit gedempt geweest.

De wandeling ging verder via de wegen rondom Bourtange. Hierbij werden weer de Joodse begraafplaats, de Redoute ( Veldschans ) en de Soldatendijk aangedaan. En hoe vaak deze route ook wordt bewandelt, het blijft steeds weer een prachtige beleving. Elk jaargetijde ziet het er weer anders uit. Op de Soldatendijk werd ook weer het sluisje, of stuw gepasseerd. Ook hier werd in de 17e eeuw veel strijd gevoerd om/met het water. Met deze stuw werd ook het waterpeil rondom de vesting bepaald en bewaakt. En niet tot ieders tevredenheid. Op bepaalde tijden wilden de boeren water afvoeren terwijl de militairen het water juist wilden vasthouden. De wacht in de redoute hield de stuw nauwlettend in het oog. Via de Inundatieweg ging het uiteindelijk weer richting de vesting. Inundatie betekent “Onderwaterzetting”. Logisch dat deze weg dus dan ook naar de natte horizon voert.

Weer in t Oal Kroegje aangekomen stond daar zoals gebruikelijk voor de liefhebbers de soep met brood weer te wachten. Het was weer een prachtige wandeling bij schitterend wandelweer.

Jan Bossen