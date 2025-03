Biljarter Roelof Eefting uit Wildervank opnieuw naar Regionale Finale in Winschoten

WILDERVANK, WINSCHOTEN – Biljarter Roelof Eefting van biljartclub Central uit Wildervank heeft zich knap geplaatst voor de Regionale Finale Bandstoten Hoofdklasse, die op 15 en 16 maart in Winschoten zal worden gehouden. Het is een mooie prestatie voor de gedreven biljarter, die zich door zijn jarenlange ervaring in het spel en zijn voortdurende focus heeft weten te kwalificeren voor dit prestigieuze toernooi.

Nu, als we even terugkijken naar het begin van Roelofs’ biljarten, lijkt het bijna alsof hij het in de wieg gelegd kreeg. Zijn vader, portier én tuinman van het bedrijf Duintje in Wildervank, was de eerste die hem met de biljartsport in aanraking bracht. Ze woonden in de portierswoning, en daar stond het eerste biljart – een bescheiden Homas met lei. Moeder lag vaak te slapen, want het biljart stond gewoon op de slaapkamer. En als er een mooie bal werd gepot, dan was het vaste ritueel: een tik met de keu op de vloer. “Van mooie bal…” was dan het vrolijke geluid dat de slaapkamer vulde, waarop moeder wakker schrok. Verder geen les, behalve dan de les van zelfstudie. Zo werkte Roelof zich van de 3e klasse libre naar de 1e klasse libre, vervolgens de hoofdklasse, daarna de Extra klasse (die klonk eigenlijk wel heel bijzonder). En vervolgens de Overgangsklasse. En hoewel hij nooit meer zo’n slapende moeder of een slapend biljart heeft gehad, is die tik op de vloer gebleven als een soort van verborgen talent.

Maar goed, terug naar de regiofinale. Het spel bandstoten is voor veel biljartliefhebbers een van de meest uitdagende vormen van biljarten. Het vereist niet alleen precisie, maar ook een groot strategisch inzicht. Bij het bandstoten moet de speelbal ten minste één band raken voordat deze de tweede bal en derde bal raakt. Je zou denken dat een biljarttafel alleen maar een rechte lijn is, maar dat is dus niet het geval – als de ballen gaan dansen, moet je als speler de regisseur zijn van een soort wiskundige show. “Techniek én strategie – het is echt alsof je een schaakpartij speelt, maar dan met ballen,” zegt Roelof. En inderdaad, bij bandstoten is elke stoot een zorgvuldige berekening van de baan van de ballen. De juiste snelheid en de juiste hoek? Ja, die komen natuurlijk niet vanzelf, ook al proberen de ballen je soms voor de gek te houden met hun eigen wil.

De weg naar de finale in Winschoten was allesbehalve eenvoudig. Roelof kwam onderweg de nodige moeilijkheden tegen, van technische uitdagingen tot momenten waarop hij dacht: “Waarom reageren die ballen niet zoals ik wil?” Maar hij bleef geduldig en focus houden, ondanks dat een aantal tegenstanders misschien zo scherp waren als een nieuwe keu. Het resultaat? Een felbegeerde plek in de regionale finale.

Nu kijkt Eefting met vertrouwen en vastberadenheid naar de regionale finale, waar hij het opneemt tegen enkele van de beste bandstotenspelers uit de Provincie Groningen, Drenthe, Friesland en Overijssel. “Ik ga met een open mind naar Winschoten,” zegt hij. “En hopelijk met een open keu. Want je weet nooit… misschien is er iemand die mijn keu gewoon wil lenen voor een potje.” Roelof is vastbesloten om niet alleen zijn technische vaardigheden te testen, maar ook zijn mentale weerbaarheid. “Het is niet alleen de ballen die je moet laten rollen, het is ook je hoofd dat in beweging moet blijven.”

De Regionale Finale in Winschoten belooft dan ook een spannend spektakel te worden, waarin Roelof Eefting zijn ware biljarttalent kan laten zien. Het zal voor hem een moment zijn om niet alleen zijn technische vaardigheden te bewijzen, maar ook zijn vermogen om onder druk te presteren – en hopelijk zonder te veel lawaai te maken op de slaapkamer.

Met de steun van zijn biljartclub Central (Het Raadhuis) uit Wildervank en zijn onmiskenbare passie voor het spel, is Roelof Eefting klaar voor de uitdaging. De regionale finale in Winschoten is slechts een volgende stap op zijn biljartreis, en wie weet wat voor mooie resultaten de toekomst nog in petto heeft voor deze gepassioneerde biljarter. Eén ding is zeker: van die mooie bal… gaat hij: blijven tikken!

Bron: Peter Panneman