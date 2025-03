DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Papenburg

Bij een aanrijding op de Barenbergstraße in Papenburg is vanmiddag om 13.00 uur een vijfjarige jongen zwaargewond geraakt. Het kind werd door een 68 jarige bestuurder van een VW Golf geschept toen hij ter hoogte van het David kinderdagverblijf de weg wou oversteken. Het verkeerslicht stond voor de jongen op groen. Het kind is met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

Vanmiddag is op het herentoilet in de school voor voortgezet onderwijs aan de Bokeler Straße in Papenburg brand ontstaan. De brand werd om 12.18 uur door een onderwijzeres ontdekt toen tijdens een les in de aula de rookmelder afging. Er kwam zwarte rook onder de gesloten deur van de toiletten vandaan. Zij belde de brandweer en zorgde er met collega’s voor dat de school ontruimd werd. Het ging om 252 leerlingen. De 57 jarige conciërge probeerde intussen zich toegang tot de toiletten te verschaffen. De intussen gearriveerde brandweer stelde vast dat in het voorportaal van de toiletten een automaat met papieren handdoeken in brand stond. Het vuur had zich naar toiletpapier in een van de wc’s uitgebreid. Het vuur werd door middel van een poederblusser geblust en het gebouw geventileerd. Het inventaris van de toiletten raakte beschadigd en er wordt nog onderzocht of er schade aan het gebouw is. De conciërge is met rookvergiftigingsverschijnselen naar een ziekenhuis gebracht. Zestien leerlingen verkeerden in een shock. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.