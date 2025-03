Live afleveringen Blueprint op 21 maart en 4 april

VEENDAM – De eerstvolgende live aflevering van Blueprint op vrijdag 21 maart vanuit de foyer van theater vanBeresteyn in Veendam met als gasten Senja Sargeant, oorspronkelijk Canada maar nu woonachtig in Den Helder. De tweede gast is de countryrock band The Jaydees uit Brabant die met het album Solitude in 2023 een prachtige cd afleverden. Ze zijn die vrijdag eerst te gast in het bekende programma Noardewyn van RTV Friesland en reizen daarna door naar Veendam.

Door overmacht kon de aflevering van vrijdag 10 februari niet door gaan. Als vervangende datum is nu voor vrijdag 4 april gekozen, opnieuw in het Odd Fellow Huis. Opnieuw met Robert Weston en Rogier Brink en het blues duo The Mudbirds, winnaar van The Dutch Blues Challenge in 2023 in de categorie duo’s. Helaas had Jack Bottleneck al andere verplichtingen op die datum.



Live aflevering Blueprint

Locatie: foyer theater vanBeresteyn

Datum: Vrijdag 21 maart

Tijdstip: 17.00 – 19.00 uur

Gasten: Senja Sargeant en The Jaydees



Live aflevering Blueprint

Locatie: Odd Fellow Huis

Datum: 04 april

Tijdstip: 17.00-19.00 uur

Gasten: Robert Weston & Rogier Brink en The Mudbirds



The Jaydees

The Jaydees zijn een Americana, roots rock formatie, in 2015 gevormd in het zuiden van Nederland. Zij staan bekend om hun harmonieuze zang, meeslepende melodieën, een authentiek geluid en eerlijke, poëtische teksten. Alle leden van The Jaydees hebben reeds een rijke muzikale carrière achter de rug of zijn nog steeds lid van een groot aantal zeer uiteenlopende bands als Wealthy Beggar, Deacon Blue, Majestic Scene, Rosemary’s Sons, Straf, Vicente Amigo, Poor Man Richie, Racoon en vele andere. In 2013 kwamen zij bij elkaar uit een gezamenlijke voorliefde voor roots en country muziek om samen de songs van hun voorbeelden te spelen. Na enkele optredens kroop het bloed waar het niet gaan kon en met songwriters Derrick en Joop in de gelederen moesten er eigen songs geschreven worden. Dat resulteerde eerder in twee albums, Work With What We’ve Got uit 2016 en Dandelions uit 2018, die in de pers lovend werden ontvangen. In 2023 werd een gloednieuw album opgenomen in Studio Wild Verband met BJ Baartmans, getiteld Solitude. De songs op dit album zijn vrijwel alle geschreven door Joop, maar hadden nooit in al hun diversiteit kunnen schitteren zonder de bezielende arrangementen en allesbepalende invloed van de andere bandleden. Violiste Kim de Beer levert een weergaloze bijdrage in drie van de nieuwe songs. Het album is een stap voorwaarts in hun muzikale ontwikkeling, met evenveel toewijding als altijd, maar wellicht intenser, met een bredere dynamiek, durf om de verstilling op te zoeken en zich daarnaast te laten gaan in melodieuze gitaarerupties.

Senja Sargeant

Als tiener trad Senja Sargeant op in verschillende clubs in Montreal. Op 26-jarige leeftijd tekende ze haar eerste grote platencontract met het country bandje, Ladies of the Canyon. De populariteit van dit vierkoppig vrouwelijk gezelschap nam snel een vlucht en werd gevolgd door diverse award nominaties bij Radio Music Canada en de Canadian Country Music Association voor hun singles: “Follow Me Down” en “Maybe Baby”, beiden geschreven door Sargeant. Nadat Sargeant de band verliet, om een carrière als soloartiest op te starten, verhuisde ze naar Nederland. In 2020, drie jaar na haar verhuizing werd Sargeant uitgenodigd deel te nemen aan het populaire TV-programma The Voice of Holland. Zij kwam terecht in het team van Waylon en werd meteen een publiekslieveling. Waylon noemde haar talent goddelijk. Hij liet weten dat hij liever een samenwerking met haar aan zou willen gaan in plaats van verdere deelname aan de Live shows. Helaas is deze samenwerking nooit tot stand gekomen. Kortom een energieke jonge dame met een verhaal.

‌Na haar verschijning bij TVOH, kwam Senja Sargeant in contact met singer-songwriter en producer, Shane Alexander, uit Los Angeles. Alexander toerde, voordat corona uitbrak, veelvuldig door Europa. De twee stampten een uiterst creatieve samenwerking uit de grond en bogen zich over werken van David Bowie en Roy Orbison, Lucinda Williams en Johnette Napolitano van Concrete Blonde. Terwijl ze via Zoom conferenties de liedjes schreven kwam het duo er achter dat ze een tijdloze EP wilden maken vol met onmiskenbare energie om contact te maken met een groot publiek. De nummers op het EP bevatten controversiële onderwerpen zoals huiselijk geweld in “Thunderheads”, verslaving en psychische kwetsbaarheid in “Never Gonna Turn Away” to love lost in “Still Dreaming of You” and love found in “Now I Understand” – allemaal vanuit het perspectief van een vrouw die in haar kracht staat. In januari 2023 was Senja al een keer te gast in Blueprint met een prachtige sessie.

Publiek is welkom.

Thomas Kaldijk