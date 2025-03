VLAGTWEDDE – MFA in Vlagtwedde krijgt duizend euro van Winkeliersgroep Vlagtwedde voor een Groen Schoolplein



Vanmorgen kwam een delegatie van de Winkeliersgroep Vlagtwedde een cheque overhandigen van maar liefst 1000 euro aan de kinderen van de leerlingenraad (van groep 5/6 t.m. 8) van OBS de Clockelach en CBS de Zaaier als stimulans voor de realisatie van een Groen Schoolplein bij MFA ’t Aambeeld.

Elk jaar organiseert de Winkeliersgroep Vlagtwedde een Decemberkalenderactie, de opbrengst daarvan gaat naar een goed doel in de regio.



Basisscholen In Nederland kiezen steeds meer voor een groen schoolplein met het idee dat een groen schoolplein een positieve bijdrage kan leveren aan een gezonde ontwikkeling van kinderen en aan de biodiversiteit en klimaatbestendigheid van de schoolomgeving. Groene schoolpleinen kunnen zeker aan dit doel bij dragen.

Om die reden hebben CBS de Zaaier en OBS de Clockeslach in Vlagtwedde samen een plan gemaakt en hebben de Stichting Groen schoolplein MFA Vlagtwedde opgericht.

Deze stichting heeft zich o.a. beziggehouden met het de fundraising en de inrichting van het schoolplein

Op dit moment is de offerte getekend en zijn de speeltoestellen in bestelling.

Een groepje ouders is gemobiliseerd voor de planning van de ouderhulp voor de werkzaamheden die in eigen beheer kunnen worden uitgevoerd, (grondvoorbereiding enz).