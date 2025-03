Onderzoek bevestigt belang van vrijetijdseconomie in Groningen

GRONINGEN – Toerisme en recreatie spelen een belangrijke rol in de provincie Groningen. Dat blijkt uit een op 6 maart 2025 gepubliceerd onderzoek naar de vrijetijdseconomie onder inwoners, bezoekers en bedrijven, uitgevoerd in opdracht van de Groninger gemeenten en provincie. De resultaten laten zien dat er een breed draagvlak is onder inwoners voor toerisme in Groningen. De vrijetijdssector is niet alleen een economische motor, maar draagt ook bij aan de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in de regio.

Breed draagvlak onder inwoners

Het onderzoek toont aan dat er veel draagvlak is voor toerisme en recreatie in Groningen. Meer dan 80% van de inwoners vindt dat de sector bijdraagt aan de lokale economie en ruim 60% ziet kansen voor verdere groei. Daarnaast wordt de sector gewaardeerd vanwege de bijdrage aan voorzieningen, werkgelegenheid en een aantrekkelijk leefklimaat.

Economische impact: 364 miljoen euro aan bestedingen

De vrijetijdseconomie in Groningen is goed voor ruim 364 miljoen euro aan bestedingen per jaar. Ongeveer de helft hiervan komt voort uit dagtoerisme, terwijl verblijfstoerisme een stabiel aandeel heeft. Dit maakt toerisme en recreatie tot een van de belangrijkste economische sectoren in de provincie. Daarnaast zorgen deze bestedingen voor extra omzet bij ondernemers in de horeca, detailhandel en recreatiesector.

Werkgelegenheid: 20.000 banen in de sector

De sector biedt werk aan ongeveer 20.000 mensen, wat neerkomt op 6,3% van de totale werkgelegenheid in de provincie. Dit aandeel is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde en onderstreept het belang van de vrijetijdseconomie als stabiele werkgever. Vooral de horeca, verblijfsaccommodaties en dagattracties leveren direct en indirect veel banen op.

Bezoekers en hun activiteiten in de regio

Uit het onderzoek blijkt dat bezoekers van buiten de provincie Groningen diverse activiteiten ondernemen tijdens hun verblijf. De meest populaire activiteiten zijn het bezoeken van de stad Groningen, het ontdekken van natuurgebieden zoals het Lauwersmeer en Westerwolde, en recreatieve activiteiten zoals wandelen, fietsen en varen. Daarnaast trekken erfgoedlocaties zoals Vesting Bourtange en evenementen veel bezoekers.

Toekomstperspectief: kansen voor duurzame groei

De resultaten uit het onderzoek bieden waardevolle handvatten voor beleid en investeringen. Een van de aandachtspunten is de ontwikkeling van divers en aantrekkelijk aanbod voor het gehele jaar, zodat de regio minder afhankelijk is van seizoensgebonden toerisme en bezoekers langer blijven. Daarnaast biedt het verder versterken van recreatieve routes, verblijfsaccommodaties en culturele evenementen mogelijkheden om de sector duurzaam te laten groeien.

“Met de onderzoeksresultaten in handen kunnen de Groningse gemeenten en de provincie aan de slag met de aanbevelingen. Dit biedt kansen om de vrijetijdseconomie verder te ontwikkelen en de economische én maatschappelijke waarde ervan te vergroten,” aldus Erich Wünker, wethouder gemeente Oldambt en voorzitter van de VGG-commissie.

Bekijk HIER het onderzoek.

Gemeente Oldambt