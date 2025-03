Politie zoekt naar 83 jarige man

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 6 maart 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LENTEWEER | TOT MAANDAG VEEL ZON

De zon houdt het ook vandaag gemakkelijk vol, want er is net als gisteren alleen wat sluierbewolking. De temperatuur is vannacht gedaald tot tussen de 0 en -1, maar dat gaat een eind omhoog want vanmiddag wordt 15 á 16 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot zuidoosten, windkracht 2 tot 3.

Vannacht blijft het helder maar de temperatuur komt niet meer onder nul: minimum rond 3 graden. Morgenoverdag stijgt het tot ongeveer 17 graden en ook dan is het zonnig, met iets meer sluierbewolking dan vandaag. Zwakke tot matige zuidóóstenwind morgenmiddag.

Het weekend geeft daarna ook mooi lenteweer met veel zon en een zwakke tot matige oostenwind. Maxima dan van 16 tot 18 graden, minimumtemperaturen rond 2 graden. Maandag is het ook nog zacht maar daarna draait de wind naar het noorden. De temperatuur daalt daardoor midden van de week tot rond of onder de 10 gradene. Met kans op enkele buien.