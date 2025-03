Politie zoekt rond het Gasselterveld naar vermiste Diëm

MARWIJKSOORD, GASSELTE – Sinds gisteren wordt de 20-jarige Diëm wordt vermist. Hij is voor het laatst gezien op 5 maart aan de Marwijksoord in Marwijksoord rond 10 uur. Hij is lopend vertrokken en de familie en de politie maken zich zorgen over zijn gezondheid.

Diëm is 20 jaar en heeft een slank/normaal postuur en is +/- 1.90m lang, hij heeft een lichte huidskleur, blauw/groene ogen en donkerkleurig haar. Hij droeg een zwarte jas met grijze trui en een donkerblauwe spijkerbroek en witte sportschoenen.

Vandaag is rondom het Gasselterveld door de politie en leden van het Veteranen Search Team een zoektocht gaande. Daarom is de parkeerplaats bij het Nije Hemelriekje en de weg ernaartoe afgezet. Bij de zoektocht is ook een politiehelikopter ingezet.

Heeft u Diëm gezien, bel dan 112