Programma Westerwolder Weke

WESTERWOLDE – Van vrijdag 14 tot en met vrijdag 21 maart 2025 is de Westerwolder Weke. Tijdens deze week zijn er allerlei activiteiten rondom de Nedersaksische taal en cultuur, met Westerwolde in de hoofdrol.

Het programma:

14 maart: Priesoetlangen Westerwolder Schriefwedstried 2025

Tijdens deze avond krijgen de deelnemers aan de 30ste Westerwolder Schriefwedstried te horen wie het mooiste verhaal en gedicht geschreven heeft. De bijeenkomst is alleen voor genodigden.

Website: www.westerwolde.nl/30ste-westerwolder-schriefwedstried

Locatie: Buurthuis Jipsinghuizen – Wollinghuizerweg 28, 9551 TH Sellingen

Tijdstip: 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur

15 maart: Feestelijke opening Westerwolder Weke

Tijdens de feestelijke opening vieren we de Westerwoldse en Groningse taal op allerlei manieren!

We hebben optredens van zangers, dichters en verhalenvertellers. Er is ook een open podium (zeepkistsessie) waar iedereen welkom is om iets in het Gronings voor te dragen.

Daarnaast kun je genieten van dansoptredens, een markt met lokale Cittaslow-producten en een tentoonstelling over de geschiedenis van Westerwolde.

Kom gezellig langs en beleef het mee!

Locatie: Gemeentehuis Sellingen, Dorpsstraat 1, 9551 AB Sellingen

Tijdstip: 13.00 – 17.00 uur

Website: facebook Cittaslow Westerwolde

Rogge dorsen met twee oude dorsmachines

Op zaterdag 15 maart 2025 hopen wij de in 2024 geoogste rogge met twee oude dorsmachine aan de Vlagtwedderstraat ter hoogte van nr. 48 in Bourtange te gaan dorsen.

Locatie: Vlagtwedderstraat 48, 9545 TD Bourtange

Tijdstip: 10.30 – 15.00 uur

Website: https://bovem.jouwweb.nl/



Frisse neuze hoalen in Ter Borg

Beleef samen met Staatsbosbeheer de natuur en cultuurgeschiedenis van Westerwolde in het Grunnegs. Je komt langs eeuwenoude erven en essen, het beekdal van de Ruiten A, oude bossen, vennen en de heide met haar grazers. De route is ca. 6 km lang.

Deelname is gratis. Honden mogen niet mee!

Locatie: Dennenweg 1 Sellingen start vanaf de parkeerplaats naast zwembad

Tijdstip: 13.30 – 15.30 uur

Opgave: is verplicht via j.vale@staatsbosbeheer.nl

Filmavond “Sellingen in coronatijd”

In maart 2020 ging de 1e corona lockdown in Nederland in.

Het begin van een roerige periode, ook in Sellingen!

‘Filmclub Sellingen’ heeft alles vastgelegd op beeld, van verenigingen tot scholen en van kappers tot kerken. Het is een unieke dorpsfilm geworden, die het leven van Sellingers in al haar facetten laat zien, tijdens een roerige periode. De interviews zijn zowel in het Nederlands als in het Gronings opgenomen en in beide gevallen (bewust) niet ondertiteld.

Locatie: Ontvangsthuis van Natuurbegraafplaats Laude – Ruiten A Kanaal Oost IV 2, 9551 XH Sellingen

Tijdstip: 19.30 uur

Opgave: filmclubsellingen@gmail.com

Website: https://www.facebook.com/filmclubsellingen

Presentatie van het openluchttheater

In de zomermaanden organiseert het Openluchttheater Sellingen diverse voorstellingen voor de inwoners van Westerwolde, variërend van toneelvoorstellingen, muziek optredens, plaatselijke koren etc. wij willen hier over vertellen.

Website: https://openluchttheatersellingen.nl/

Locatie: gemeentehuis Sellingen

Tijsdtip: Tussen 13.00 – 17.00 uur

16 maart: Schiere Steveltocht

Natuurmonumenten organiseert een Schiere Steveltocht rond het bijzondere Ellersinghuizerveld. De informatie wordt in het Grunnegs gegeven. Het wordt een natuurhistorische tocht, met weetjes over ontstaansgeschiedenis en wisselwerking mens en natuur.

Opgave: Via de website van Natuurmonumenten

Locatie: De wandeling start op tweede parkeerplaats in Smeerling, aan de Eemboerveldweg

Tijd: 10.15 tot 12.15 uur

Rondleiding in ’t Grunnegs

Een rondleiding door Museum Klooster Ter Apel in de taal van je hart ’t Grunnegs. In ongeveer een uur leidt een van onze Groningssprekende gidsen je rond in joen moudertoal.

Tijd: 14.00 uur

Opgave: U kunt een plaats reserveren door op de museumwebsite www.kloosterterapel.nl/activiteiten een ticket te kopen. Met dit ticket kunt u de hele dag het museum bezoeken.

Locatie: Museum Klooster Ter Apel, Boslaan 3, Ter Apel

18 maart: Grunneger Schriefcafé mit Fieke Gosselaar

Groningse dichteres en prozaschrijfster Fieke Gosselaar geeft een workshop ‘Schrieven in het Grunnegs.” Ze vertelt over de Groninger taal en heeft ze een aantal schrijfopdrachten voor ons. Ook geeft ze tips over het schrijven in de Groninger taal.

Deelname is gratis.

Tijdstip: 13.00 – 15.00 uur

Aanmelden via website Biblionet Groningen

Locatie: Bibliotheek Ter Apel, Molenplein 15, 9651 KS Ter Apel

19 maart: Natuurbelevingstocht bij De Bostuin

In de tuin van educatiecentrum De Bostuin valt van alles te ontdekken. Ook over water. Daarom kunnen leerlingen van groep 5 en 6 er een natuurbelevingstocht lopen in de ochtend. Let op! Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Geef je snel op.

Tijdstip: in overleg

Website: Aanvraagformulier educatie – Waterschap Hunze en Aa’s

Locatie: Hoofdweg 214, Blijham

20 maart: Proefles Grunnegs

Natuurmonumenten, Biblionet Groningen en Gasterij Natuurlijk Smeerling organiseren samen een proefles Grunnegs o.l.v. mevr. Meike Stedema.

Voor iedereen die graag meer van de Groninger Taal en Cultuur wil weten. Schrijven, lezen, praten, verstaan, muziek, volkslied, heel veel komt aan bod, met een grote Groninger knipoog en lekkere droge humor.

Opgave: Via de website van Natuurmonumenten

Locatie: Gasterij Natuurlijk Smeerling, Smeerling 15 te Smeerling

Tijd: 10.30 tot 12.00 uur

Westerwolder Pubquiz gemeente Westerwolde / RSG Ter Apel

Pubquiz met allerlei vragen over Westerwolde en de provincie. U kunt zich met een team van maximaal 4 personen opgeven.

Opgave mogelijk tot en met vrijdag 7 maart

Locatie: Oudeweg 41 Ter Apel

Tijd: 19.00 uur, inloop 18.30 uur

Optreden van Ketelkoor uit Sellingen

Grunneger middag met het Ketelkoor bij het Steunstee in Ter Apel.

Tijd: 14.00 uur

Opgave: Persoonlijk aanmelden in het Steunstee Ter Apel. Dit kan op woensdagochtend of donderdagochtend.

Locatie: Dr. Bekenkampstraat 37 in Ter Apel

21 maart: Grunneger kroegkwis Kopje Genieten

Pubquiz veur elk dei Grunn, Stad en Provincie, ’n waarm hart toudragt. Bist nait de Kloukste? Noa dizze kwis bist beslist wiezer. Mitdoun? Mag allent, mit 2, 3 of 4 personen. Wie ontvangen die mit kovvie/ thee en povvert.

Aanmelden: Bel of app met Christien, 06 10 63 56 73 of kom langs bij Kopje Genieten

Locatie: Kopje Genieten, Dennenweg 1a, Sellingen

Tijdstip: 19.30 uur inloop vanaf 19.00 uur

Concert in het kader van de Westerwolder weke

Klaas Spekken heeft een groot hart voor Westerwolde en de Groninger streektaal. Na het conservatorium richt hij zich eerst op een eigen zangpraktijk, dirigeren en musicals, tot hij samen met tekstschrijfster Dina Bellinga ontdekt hoe fijn het is om muziek te maken in het Gronings.

De CD Retour Troapel is het begin van zijn carrière in Noord-Nederland en meer C.D’s volgen. Klaas staat in theatershows, zingt op festivals en in tuinen. Dat doet hij naast zijn werk in de gehandicaptenzorg.

Vorig jaar bracht Klaas het tot een derde plaats bij het San Remo senior festival in Italië, met het door hemzelf geschreven lied Ik zie je, een ontroerend nummer waarmee hij eerder al het COC songfestival won.

Deze avond brengt je een optreden in streektaal, dichterbij kan muziek niet komen!

Locatie: Het MOW I Museum Westerwolde, Hoofdweg 161 9695 AE Bellingwolde

Datum: vrijdag 21 maart 2025

Tijdstip: inloop vanaf 19.00 uur, aanvang concert 19.30 uur

Meer informatie: https://hetmow.nl/agendaitem/optreden-klaas-spekken

22 maart: Vlagtwedde wordt omgetoverd tot Gronings feestterrein

Op zaterdag 22 maart wordt Vlagtwedde omgetoverd tot een waar Gronings feestterrein! Geniet van heerlijke Groningse proeverijen, theater en live muziek.

Een middag vol Groninger lekkernijen

In het centrum van Vlagtwedde kunnen bezoekers genieten van heerlijke Groningse lekkernijen. Bij Blokker/Top1Toys zijn er diverse proeverijen te vinden. Gasterij Natuurlijk Smeerling laat bezoekers smullen van traditionele poffert, terwijl Slijterij bij Thijs diverse Groninger dranken laat proeven. Restaria Westerwolde serveert de beroemde eierballen en p.c. Rendering presenteert een overheerlijke mosterdsoep.

Restaria Westerwolde onthult ‘s werelds grootste eierbal

Een uniek moment vindt plaats rond 15.00 uur, wanneer Restaria Westerwolde ‘s werelds grootste eierbal onthult! Direct daarna worden er ook mini-eierballen gebakken met kwarteleieren. Dit spektakel wordt gepresenteerd door Olaf Vos, streektaalfunctionaris en bekend Groninger rapper. Ook de Onstwedder Gaarvens zijn aanwezig om spekdikken te bakken en te verkopen.

Muziek en theater in het hart van Vlagtwedde

Op Wilhelminastraat 37 (bij het pand van Kiwi, voorheen Zaal 12) is de hele middag van alles te beleven. Er zijn diverse optredens, waaronder de eenakter “He Gezellig” van het openluchttheatergezelschap uit Sellingen. Daarna zorgen verschillende muzikanten voor een gezellige sfeer, met optredens van onder andere Josien Bakker en Krzysztof Groen, ook bekend als de Groninger Johnny Cash.

Het hoogtepunt van de dag is om 17.10 uur, wanneer we met 1000 mensen tegelijk het Gronings volkslied proberen te zingen. Onder leiding van Burdy, Olaf Vos, Josien Bakker, Krzystof Groen en een verrassingsact maken we er een onvergetelijk moment van. Kom en zing mee!

Burdy sluit de dag af met een knallend optreden

Om 17.30 uur betreedt Burdy het podium voor een daverend optreden. Met zijn herkenbare stemgeluid en energieke performance weet hij altijd het publiek te raken. Alle proeverijen en optredens zijn gratis toegankelijk, en voor kinderen is er een speciale tekenwedstrijd met als thema Groningen. De mooiste inzendingen winnen leuke prijzen.

Tijdstip: Vanaf 13.00 uur

Toegang: Gratis

